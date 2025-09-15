قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سيدة تستغيث: فقدت عيني في رمد المحلة.. وقرار عاجل من نيابة طنطا| فيديو وصور

السيدة الضحية بالغربية
السيدة الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في بلاغ مقدم من سيدة في نهاية العقد الخامس من عمرها ضد عدد من الأطباء بمستشفي رمد المحلة بسبب تعرضها للإصابة بالعمي عقب إجراءها عملية جراحية داخل المستشفي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك جهات التحقيق 


كما وجهت النيابة العامة في تعليماتها بسماع أقوال السيدة المصابة "امال ابوبكر" والاطلاع على كافة التقارير الطبية الخاصة بها وعرضها علي جهات الاختصاص بالأدلة الفنية واستدعاء الفريق الطبي مجري العملية لأخذ أقوالهم .

تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث الواقعة، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة "امال ابوبكر "52 سنة باتهام فريق طبي بمستشفى رمد المحلة بالتورط في إصابتها بالعمي عقب إجراءها عملية جراحية داخل غرفة العمليات بالمستشفي .

الإصابة بالعمي 


وأفادت المبلغة بأنها تعرضت للإهمال طبي قاس تسبب في فقدانها لحاسة البصر والرؤية بعينها اليمني، قائلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل ضيعوا عيني وبيجربوا فيا وكل طبيب يحضر في العملية ويمشي ولما سألت انا مش شايفه بعيني ..قالولي عشان اثر البينج وهتبقي كويسه وانا بتألم كل يوم بعد ما خرجت من المستشفى في بيتي وعاوزه حقي بالقانون" .

استغاثة القصاص 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك مقطع فيديو يوضع استغاثة السيدة الضحية ومطالبتها بالتحقيق القصاص القانوني العادل .

مطالبة جهات التحقيق 


وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وأقارب والجيران السيدة الضحية بالضرورة محاسبة الفريق الطبي مجري العملية فضلا عن مخاطبة الجهات المعنية بالوزارة الصحة ونقابة الأطباء ومكتب النائب العام سعيا في انقاص حق السيدة الضحية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

