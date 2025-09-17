المصري يبحث طي صفحة الزمالك أمام غزل المحلة

يحل فريق غزل المحلة ضيفاً على المصري البورسعيدي في الثامنة مساءً، خلال اللقاء الذي يجمع بينهما الليلة باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري



يدخل المصري مواجهة الليلة تحت قيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي، لقاء الليلة بحثا عن الفوز وحصد الثلاثة نقاط بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقائها الفريق في الجولة الماضية أمام نادي الزمالك

وتلقي الفريق المصري أول هزيمة له هذا الموسم عقب الخسارة من الزمالك في الجولة الماضية ببطولة الدوري المصري ومفارقة قمة ترتيب الدوري ليتواجد في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.