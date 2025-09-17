قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومجاعة غزة صنعها الاحتلال عمدا
رئيس الوزراء يتابع مصير المباني الحكومية بعد إخلائها والانتقال للعاصمة الإدارية
جيش الاحتلال يواصل تدمير غزة.. ووزير إسرائيلي يعتبرها "ثروة عقارية" قابلة للاستثمار| صور
حبس عامل أحذية أنهي حياة زوجته بطعنات غادرة بسكين في المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات
تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونية مع إطلاق آيفون 17 الجديد
3732 متدربًا.. مركز القياس والتقويم بأسيوط يُحقق إنجازات في التدريب الأكاديمي والإحصائي |صور
تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية ببيلا في كفر الشيخ
نيفين مختار: قهر الزوجة ذنب عظيم يُحاسب عليه الإنسان أمام الله | فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

حبس عامل أحذية أنهي حياة زوجته بطعنات غادرة بسكين في المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات

الزوجة الضحية بالمحلة
الزوجة الضحية بالمحلة
الغربية أحمد علي

أصدر  المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز المحلة بسرعه فتح باب التحقيق في واقعة إنهاء حياة سيدة عشرينية علي يد زوجها بطعنات غادرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


كما وجهت النيابة العامة بأخذ أقوال المتهم وسماع أقوال شهود عيان من أفراد أسرة الفتاة الضحية وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث.

وكان  ضباط مباحث مركز شرطة المحلة نجحوا في ضبط جزمجي المتهم بإنهاء حياة زوجته بطعنات "سكين" بسبب خلافات أسرية عقب تناوله جرعة مواد مخدرة بعد مطاردة مع رجال الشرطة وسط الزراعات بنطاق قرية محلة أبوعلي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة إنهاء زوج يدعي "م.ن"32 سنة لحياة زوجته "شيماء الزيات "26 سنة بواسطة أداة حادة سكين إثر خلافات أسرية بينهما بعش الزوجية بقرية محلة أبوعلي بنطاق دائرة المركز .

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد ابو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقاده المقدم محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية سعيا في ضبط الزوج الهارب والذي ارتكب جريمته عقب تناول جرعة مخدرة حال عودته من عمله بورشة الأحذية .

سقوط المتهم 


وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط الزوج المتهم عقب هروبه وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

اخبار محافظة الغربية ضبط جزمجي انهي حياة زوجته أمن الغربية قرية محلة أبوعلي

