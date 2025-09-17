حبس عامل أحذية أنهي حياة زوجته بطعنات غادرة بسكين في المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز المحلة بسرعه فتح باب التحقيق في واقعة إنهاء حياة سيدة عشرينية علي يد زوجها بطعنات غادرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



كما وجهت النيابة العامة بأخذ أقوال المتهم وسماع أقوال شهود عيان من أفراد أسرة الفتاة الضحية وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث.

وكان ضباط مباحث مركز شرطة المحلة نجحوا في ضبط جزمجي المتهم بإنهاء حياة زوجته بطعنات "سكين" بسبب خلافات أسرية عقب تناوله جرعة مواد مخدرة بعد مطاردة مع رجال الشرطة وسط الزراعات بنطاق قرية محلة أبوعلي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة إنهاء زوج يدعي "م.ن"32 سنة لحياة زوجته "شيماء الزيات "26 سنة بواسطة أداة حادة سكين إثر خلافات أسرية بينهما بعش الزوجية بقرية محلة أبوعلي بنطاق دائرة المركز .

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد ابو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقاده المقدم محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية سعيا في ضبط الزوج الهارب والذي ارتكب جريمته عقب تناول جرعة مخدرة حال عودته من عمله بورشة الأحذية .

سقوط المتهم



وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط الزوج المتهم عقب هروبه وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.