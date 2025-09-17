قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بطعنات بسبب خلافات أسرية بالمحلة

الضحية بالغربية
الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

تمكنت ضباط مباحث مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية اليوم من ضبط جزمجي المتهم بإنهاء حياة زوجته بطعنات "سكين" بسبب خلافات أسرية عقب تناوله جرعة مواد مخدرة بعد مطارده مع رجال الشرطة وسط الزراعات بنطاق قرية محلة أبوعلي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 

وتعود احداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة إنهاء زوج يدعي "م.ن"32 سنة لحياة زوجته "شيماء الزيات "26 سنة بواسطة أداة حادة سكين اثر خلافات أسرية بينهما بعش الزوجية بقرية محلة ابوعلي بنطاق دائرة المركز .

مطاردة المتهم 

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد ابو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقاده المقدم محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية سعيا في ضبط الزوج الهارب والذي ارتكب جريمته عقب تناول جرعة مخدرة حال عودته من عمله بالورشة الأحذية .


وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط الزوج المتهم عقب هروبه وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

اخبار محافظة الغربية ضبط جزمجي الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته قرية محلة أبوعلي المحلة

سارة سلامة
الطب البديل ليس دائمًا آمن..متى يجب أن تقول لا؟
إمام عاشور
حنان مطاوع
