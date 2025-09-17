قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

قلعة الغزل والنسيج.. منسوجات المحلة الكبرى تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

اختتم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة وفد الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في عروس الدلتا بزيارة مدينة المحلة الكبرى، حيث اصطحبهم في جولة ميدانية لتفقد الهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع المحلة ومجمع التنمية الصناعية، الذي يمثل أحد أهم قلاع الصناعة الحديثة بالمحافظة .

توجيهات محافظ الغربية 

وضم الوفد السيد/ جاكومو بوجو، ملحق ومدير برامج التجارة والاستثمار والتحول الرقمي ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة/ إيبي موسكيالي، مديرة مشروع “تجارة” ومسؤول التنمية الصناعية بمنظمة الامم المتحدة ، إلى جانب ممثلين عن وزارات الصناعة، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، فضلًا عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة،النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب بالمحافظة.

دعم الأسر والعائلات 

وخلال الجولة، تفقد المحافظ والوفد عددًا من المصانع الرائدة والمتميزة المقامة داخل مجمع التنمية الصناعية، والذي يمتد على مساحة 11 فدانًا ويضم 611 وحدة صناعية متخصصة. ويُعد المجمع نموذجًا متكاملًا للتنمية الصناعية، إذ تم تصميمه وتزويده بأحدث التقنيات التي تخدم خطوط الإنتاج داخل الوحدات، مع توافق مساحات الوحدات – والتي تبلغ 48 مترًا مربعًا – مع طبيعة الأنشطة القائمة، فضلًا عن ارتفاعاته المناسبة التي تسمح بدخول الآلات والمعدات الثقيلة، بما يواكب المعايير العالمية في إنشاء المناطق الصناعية.

اخبار محافظة الغربية 

وناقش المحافظ مع وفد الاتحاد الأوروبي واليونيدو خطط تطوير “تكتل الغزل والنسيج” باعتباره التكتل الاقتصادي الأهم في المحلة الكبرى وواحدًا من أكبر القلاع الصناعية في العالم، مشددًا على أن دعم هذا القطاع يمثل دعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، خاصة أن المحلة الكبرى تمثل رمزًا لصناعة الغزل والنسيج المصرية ومرجعًا تاريخيًا عالميًا في هذا المجال.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع تطوير التكتلات الاقتصادية في صدارة أولوياتها، والغربية بدورها تتحرك بخطى واضحة لتعزيز قدرات القلاع الصناعية الكبرى مثل المحلة، إلى جانب القرى المنتجة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وفتح أسواق دولية للمنتجات المحلية.

إنتاجية متطورة

وأعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بما شاهدوه من إمكانات إنتاجية متطورة داخل مجمع التنمية الصناعية، مؤكدين أن المحلة الكبرى لا تزال تحتفظ بمكانتها كعاصمة الغزل والنسيج وقلعة صناعية قادرة على المنافسة عالميًا، وأن تكتلها الصناعي يمثل أحد أبرز النماذج الواعدة على خريطة التكتلات الاقتصادية العالمية.

وفي ختام الجولة، ودّع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وفد الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم البالغ لحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز لبرنامج الزيارة، مشيدين بما لمسوه من جدية واهتمام حقيقي من جانب المحافظة في دعم التكتلات الاقتصادية وتطوير الصناعات المحلية، ووجّهوا الشكر للمحافظ على جهوده المبذولة في تمكين القرى المنتجة وتعزيز دور القلاع الصناعية الكبرى، مؤكدين أن ما شاهدوه في الغربية يعكس نموذجًا رائدًا للتنمية يمكن تعميمه في مختلف المحافظات المصرية ويؤكد أن “عروس الدلتا” تسير بخطى واثقة نحو العالمية. 

دعم الصناعة الوطنية 

ومن جانبه أعرب اللواء أشرف الجندي عن اعتزازه بهذه الزيارة وما تخللها من مناقشات مثمرة، مؤكدًا أن ما تحقق هو بداية لشراكات أوسع مع الاتحاد الأوروبي واليونيدو، وأن المحافظة ماضية في خطتها الطموحة لتمكين القرى المنتجة ودعم التكتلات الاقتصادية لتظل الغربية علامة مضيئة على خريطة الصناعة المصرية والعالمية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات مصانع غزل المحلة دعم الصناعة الوطنية ملابس

