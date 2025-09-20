قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
صندوق مكافحة الإدمان: تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية مع دخول العام الدراسى الجديد 2025 / 2026 ،حيث يتم الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية ،ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ إجراءات رادعة واحالته الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر
‏‎ وأضاف الصندوق في بيان أمس تستمر تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طول فترة الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة المركزية للأمانة العامة  للصحة النفسية  بوزارة الصحة والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم ، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  ويأتى ذلك بالتوازى مع استمرار تكثيف حملات الكشف على الطرق السريعة . 

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، أنه جارى تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ حيث تستهدف الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بمختلف المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة ،كما انه جارى التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية ،لافتا الى انه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.   

 وفى نفس السياق يتلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، وسيتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة ، وأيضا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . 

ومن أبرز العلامات التي قد تشير إلى  تعاطى السائق للمواد المخدرة " احمرار العين، وجود هلات سوداء تحت العين، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر، الحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه، كذلك عدم الاتزان والسير بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، وليس لديه تقدير للمسافات " 

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة سائقي الحافلات المدرسية

