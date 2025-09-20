لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تصريحات السياسي والإعلامي المصري مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بأنها “تهديد مباشر لإسرائيل”؛ وذلك في أعقاب محاولة اغتيال قادة حركة حماس بالدوحة، ضمن عملية "قمة النار".

ونقلت الصحيفة، ما قاله “بكري” عبر قناة “صدى البلد”، مساء الجمعة: "احذروا هذه اللغة، لا يمكنكم عبور حدودنا ولا القتل على أرضنا، مصر لا تُغزى، مصر قوية ومعافاة، وإذا عبرتم حدود البلاد لأي سبب كان؛ فستجدوننا في اليوم التالي في تل أبيب، لقد تم تحذيركم".

وأشارت الصحيفة، إلى أن القاهرة شددت بالفعل إجراءاتها الأمنية؛ لحماية كبار المسؤولين الفلسطينيين المتواجدين على أراضيها عقب محاولة الاغتيال في الدوحة.

تصريحات الرئيس السيسي في القمة العربية الطارئة بقطر

ولفتت “يديعوت أحرونوت” أيضا، إلى استشهاد مصطفى بكري بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الطارئة في قطر، والتي حذر فيها من أن احتلال غزة "يضر بمستقبل السلام" بين مصر وإسرائيل.

وأكد بكري: "هذه رسائل مهمة، آمل أن تستوعبها الحكومة الإسرائيلية، فعندما يتحدث الرئيس السيسي بهذه القوة؛ فهو يؤكد أن تحقيق السلام له شروط لا يمكن تجاوزها".