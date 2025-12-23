قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف تاريخي.. تفاصيل توصل عالم مصري لتقنية تزيل السموم من أمعاء النمل الأبيض

الدكتور سامح سمير
الدكتور سامح سمير
البهى عمرو

كشف الدكتور سامح سمير، أستاذ الميكروبيولوجي بجامعة طنطا، تفاصيل توصله لتقنية تزيل السموم بخمائر أمعاء النمل الأبيض، موضحًا أن الكنز الحقيقي موجود في أمعاء النملة.

وتابع سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يعمل في معمل الطاقة منذ 10 سنوات ويعمل على النمل الأبيض.

وأكد أن النمل يتميز بقدرات خاصة ليست موجودة في الحيوانات الأخرى، وعمله كان منصبًا كيفية استكشاف مجموعة الكائنات لها قدرات خاصة يمكن استخدامها في المجال الصناعي.

وأشار الدكتور سامح سمير، أستاذ الميكروبيولوجي بجامعة طنطا، إلى أن التصورات التي تقول إنه يتم أخذ النمل من أجل عصره ونحصل منه على الديزل أو الوقود غير صحيح.

ولفت إلى الحصول على الميكروبات الموجودة في أمعاء النملة، من أجل استخدامها في تكسير الصبغات الموجودة في مياه الصرف ، أو بعض الملوثات الخشبية أو المواد الكيماوية السامة كي يتم تحويلها لمصادر طاقة.


 

