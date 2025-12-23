قرارات عاجلة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف الكادر لمعلمي المدارس القومية

أكدت الدكتورة فاتن عزازي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية ، أنه بشأن استفسار العديد من مدارس المعاهد القومية عن تطبيق الحد الأدنى للأجور وآلية تنفيذه وفقا للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2025 الصادر من وزارة العمل بشأن الإجراءات التنفيذية للقرار الصادر عن المجلس القومي للأجور ، تقرر التنبيه على مديري مدارس المعاهد القومية بالالتزام بالتطبيق في المدارس القومية التي بها فائض يسمح بذلك فورا ، كما تقرر تكليف المدارس التي ليس بها فائض بعمل بحث مالي لإعادة تقييم المصروفات للتطبيق اعتبارا من العام القادم على الأكثر .

وأضافت الدكتورة فاتن عزازي خلال خطاب رسمي لمديري المدارس القومية قائلة : كما تقرر التنبيه على مديري المدارس القومية ، بأن يكون من ضمن إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور صرف كادر المعلم على أساسي السنة في ضوء موافقة وزير التربية والتعليم ومراعاة كافة الموافقات المالية محل العرض والبحث بالجهات المختلفة أثناء احتساب الأجور والمكافآت وكافة الأمور المالية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور

وكانت قد شهدت خريطة قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تولت خلالها الدكتورة فاتن عزازي، منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية والمدير التنفيذي لها، خلفًا لمحمد عطية.

وكانت الدكتورة فاتن عزازي تعمل مديرا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية لمدة عامين حققت خلالها ما يلي :

- تحويل المكتبة الورقية بالمركز إلي مكتبة رقمية

- عمل رقمنة للمعاملات الإدارية ورفع جميع بيانات الباحثين والإداريين عليها

- عمل منظومة رقمنة للمعاملات البحثية

- تدشين مجلة دولية تصدر عن المركز باللغة الإنجليزية وحصلت على اعلى تصنيف محلي وجاري تصنيفها عالميا

- تفعيل وحدة ذات طابع خاص بالمركز لم يفتح لها حساب منذ قرار انشائها عام ٢٠١٣ وتم إصدار الائمة المالية لها واعتمادها من وزارة المالية وفتح الحساب لتعزيز الموارد الذاتية للمركز وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة وجلب النقد الأجنبي للدولة

- تم تدشين الخطة الاستراتيجية للمركز واعتماد الرؤية والرسالة لها من مجلس الادارة

- تم تدشين ورش تدريبية لتنمية الموارد البشرية بالمركز ورفع كفاءتها سواء البحثية أو الإدارية

- تم الاتفاق على مذكرة تفاهم بين المركز ومكتب التربية العربي لدول الخليج وتمت موافقة الجهات عليها ومن المقرر توقيعها يوم ١٤ يناير ٢٠٢٥ بالرياض بمؤتمر يحضره جميع الوزراء العرب

- تم عمل مشروع بحثي وورش تدريبية مع هيئة فولبرايت أنتجت دليلا تدريبيا يساعد معلمي طلاب الدمج على التغلب صعوبات التدريس مع هؤلاء الطلاب

- تم رفع موازنة المركز المخصصة للتجهيزات لعشر أضعاف لرفع كفاءة التجهيزات التقنية واللوجستية تمشيا مع توجهات الدولة نحو الرقمنة

- تم الإعلان عن منظومة الصادر والوارد والأرشفة الرقمية للمركز وكذلك شراء أجهزة الحاسب الالي لجميع الموارد البشرية بالمركز وجاري التعاقد معها