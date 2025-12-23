قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
استعدادات لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل
شوبير: الفوز على زيمبابوي بداية جيدة.. ومباراة جنوب إفريقيا حاسمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرارات عاجلة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف الكادر لمعلمي المدارس القومية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت الدكتورة فاتن عزازي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية ، أنه بشأن استفسار العديد من مدارس المعاهد القومية عن تطبيق الحد الأدنى للأجور وآلية تنفيذه وفقا للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2025 الصادر من وزارة العمل بشأن الإجراءات التنفيذية للقرار الصادر عن المجلس القومي للأجور ، تقرر التنبيه على مديري مدارس المعاهد القومية بالالتزام بالتطبيق في المدارس القومية التي بها فائض يسمح بذلك فورا ، كما تقرر تكليف المدارس التي ليس بها فائض بعمل بحث مالي لإعادة تقييم المصروفات للتطبيق اعتبارا من العام القادم على الأكثر .

وأضافت الدكتورة فاتن عزازي خلال خطاب رسمي لمديري المدارس القومية قائلة : كما تقرر التنبيه على مديري المدارس القومية ، بأن يكون من ضمن إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور صرف كادر المعلم على أساسي السنة في ضوء موافقة وزير التربية والتعليم ومراعاة كافة الموافقات المالية محل العرض والبحث بالجهات المختلفة أثناء احتساب الأجور والمكافآت وكافة الأمور المالية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور

وكانت قد شهدت خريطة قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تولت خلالها الدكتورة فاتن عزازي، منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية والمدير التنفيذي لها، خلفًا لمحمد عطية.

وكانت الدكتورة فاتن عزازي تعمل مديرا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية لمدة عامين حققت خلالها ما يلي :

- تحويل المكتبة الورقية بالمركز إلي مكتبة رقمية

- عمل رقمنة للمعاملات الإدارية ورفع جميع بيانات الباحثين والإداريين عليها

- عمل منظومة رقمنة للمعاملات البحثية

- تدشين مجلة دولية تصدر عن المركز باللغة الإنجليزية وحصلت على اعلى تصنيف محلي وجاري تصنيفها عالميا

- تفعيل وحدة ذات طابع خاص بالمركز لم يفتح لها حساب منذ قرار انشائها عام ٢٠١٣ وتم إصدار الائمة المالية لها واعتمادها من وزارة المالية وفتح الحساب لتعزيز الموارد الذاتية للمركز وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة وجلب النقد الأجنبي للدولة

- تم تدشين الخطة الاستراتيجية للمركز واعتماد الرؤية والرسالة لها من مجلس الادارة

- تم تدشين ورش تدريبية لتنمية الموارد البشرية بالمركز ورفع كفاءتها سواء البحثية أو الإدارية

- تم الاتفاق على مذكرة تفاهم بين المركز ومكتب التربية العربي لدول الخليج وتمت موافقة الجهات عليها ومن المقرر توقيعها يوم ١٤ يناير ٢٠٢٥ بالرياض بمؤتمر يحضره جميع الوزراء العرب

- تم عمل مشروع بحثي وورش تدريبية مع هيئة فولبرايت أنتجت دليلا تدريبيا يساعد معلمي طلاب الدمج على التغلب صعوبات التدريس مع هؤلاء الطلاب

- تم رفع موازنة المركز المخصصة للتجهيزات لعشر أضعاف لرفع كفاءة التجهيزات التقنية واللوجستية تمشيا مع توجهات الدولة نحو الرقمنة

- تم الإعلان عن منظومة الصادر والوارد والأرشفة الرقمية للمركز وكذلك شراء أجهزة الحاسب الالي لجميع الموارد البشرية بالمركز وجاري التعاقد معها

المعاهد القومية مدارس المعاهد القومية الحد الأدنى للأجور المدارس القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

كريم محمود عبد العزيز

انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

تكافل وكرامة

يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة

مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي

ترشيحاتنا

نيسان

نيسان تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة فجأة

مرسيدس

فضـ.ـيحة ديزل جيت التي تورطت فيها مرسيدس وكلفت الشركة 150 مليون دولار

أخبار التكنولوجيا..

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تعلن رسميا موعد إطلاق Xiaomi 17 Ultra وأرخص 5 هواتف ذكية في السوق المصري

بالصور

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد