الجنيه المصري ثابت والدولار والعملات الأجنبية تستقر في السوق اليوم

شهدت البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء، استقرارًا نسبيًا في أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية، وسط حركة محدودة في السوق المصرفية.

وأوضح خبراء المصارف أن استقرار أسعار العملات جاء نتيجة توازن العرض والطلب في السوق، إلى جانب متابعة البنك المركزي المصري لأسعار الصرف والتدخل عند الحاجة لضبط السوق.

أسعار العملات اليوم:

الدولار الأمريكي: 47.41 جنيه للشراء – 47.51 جنيه للبيع.



اليورو: 55.66 جنيه للشراء – 55.78 جنيه للبيع.



الجنيه الإسترليني: 63.69 جنيه للشراء – 63.85 جنيه للبيع.



الريال السعودي: 12.66 جنيه للشراء – 12.68 جنيه للبيع.



الدرهم الإماراتي: 12.90 جنيه للشراء – 12.93 جنيه للبيع.



وأشار بعض المتعاملين إلى أن حركة العملات في الأيام الأخيرة كانت مستقرة نسبيًا، مع توقعات بعدم حدوث تقلبات كبيرة خلال الأسبوع الجاري، في ظل استمرار تحسن إيرادات العملة الأجنبية من السياحة والتحويلات من الخارج.

ويستمر البنك المركزي في مراقبة سوق الصرف، مع تطبيق آليات السوق لتحديد سعر العملات، بما يساهم في تحقيق استقرار نسبي للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ويعزز الثقة في التعاملات اليومية للأفراد والشركات.

هذا الاستقرار يعكس قدرة السوق المصرفية على امتصاص الضغوط الخارجية والمحلية، ويؤكد أن العملات الرئيسية ما زالت تحت رقابة البنك المركزي لضمان توازن العرض والطلب في السوق.