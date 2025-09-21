تعرّف على أسماء مُصابي حادث تصادم تريلا وميكروباص بطريق «إدفو/مرسى علم»

نستعرض قائمة بأسماء المصابين في حادث تصادم سيارة تريلا وأخرى ميكروباص على طريق إدفو/مرسى علم شمال شرق أسوان، والذي أسفر عن إصابة 16 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم.

وضمت قائمة أسماء المصابين كلاً من:

محمد مصطفى محمد (35 سنة)، وإصابته باشتباه كسر في القدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.

عمرو طه عبد التواب (35 سنة)، وإصابته باشتباه نزيف بالبطن.

أحمد منصور علي (49 سنة)، وإصابته باشتباه كسر في الذراع الأيمن وجروح في الوجه.

حامد محمد علي (41 سنة)، وإصابته بجرح قطعي 4 سم في فروة الرأس.

محمود محمد منصور (47 سنة)، وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب كل من:

حامد محمد (40 سنة)، وإصابته بكدمات في الظهر.

يوسف عبد الله علي (35 سنة)، وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

محمود عبد العزيز أحمد (30 سنة)، وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

طه محمد دسوقة (27 سنة)، وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

عز الدين أمين أحمد (29 سنة)، وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بشوي نصر فوزي (31 سنة)، وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أحمد عبد المنعم عبد العظيم (35 سنة)، وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

شاذلي علي نادي (27 سنة)، وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة في الوجه.

محمود عبد السلام حسن (45 سنة)، وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

عمرو مصطفى عمرو (40 سنة)، وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أبو الحسن ضوي شاذلي (33 سنة)، وإصابته باشتباه خلع في الكتف الأيسر.

وكان قد تعرض هؤلاء الأشخاص لإصابات متفرقة نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا وأخرى ميكروباص على طريق إدفو/مرسى علم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي مرفق إسعاف أسوان بلاغًا يفيد حادث تصادم بين السيارتين بالقرب من الكيلو 13 على الطريق، مما أسفر عن إصابة 16 شخصًا بجروح وكدمات متفرقة. تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى النيل لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث للمعاينة والوقوف على أسباب الواقعة، وإزالة آثار الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة.