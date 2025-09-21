قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة الحكام: طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا قدّم أداءً جيدًا رغم الأخطاء
قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
رائحة كريهة تكشف وفاة موظف بالمعاش داخل شقته بدمنهور بعد أيام من وفاته
أستاذ علوم سياسية: الاعترافات الدولية بفلسطين تعمق عُزلة الاحتلال وتمثل تصحيحاً لخطأ تاريخي
صندوق مكافحة الإدمان يتلقى شكاوى الاشتباه في تعاطي سائقي المدارس المخدرات
بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي
مدرب إسباني: لقب قاري أو إنجاز مع مصر شرط تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية
طارق يحيى يكشف تفاصيل موقف زيزو وعاشور من المشاركة مع الأهلي
نجل ضحية بورسعيد يكشف: زوجها أجبرها على إيصالات أمانة وابتزاز قبل وفاتها المأساوية |تفاصيل
3 أيام حزينة بسوهاج .. مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادثي غرق سيارتين
4 مكملات غذائية تهدد صحة القلب دون أن نشعر
تعليق مؤثر من عيد أبو الحمد في أول ظهور بعد أزمته الصحية.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء أول يوم دراسة.. يسهل على الطلبة كل ما هو عسير وصعب

إيمان طلعت

دعاء أول يوم دراسة لعله من أكثر الأدعية التي يبحث عنها الكثير من الأباء والأمهات خاصةً الذين يكون أبنائهم فى مراحل التعليم الابتدائية والإعدادية، ويكثر البحث من الوالدين عن دعاء أول يوم دراسة عبر محرك البحث العالمي جوجل، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء أول يوم دراسة.

دعاء أول يوم دراسة

-«اللهم احفظ لي أولادي ووفّقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين، اللهم حبّب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكرّه إليهم الكُفر والفسوق والعصيان».

دعاء أول يوم دراسة 

-«اللهم افتح على أولادى فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والارض إنّك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلّم موسى -عليه السلام- علّمهم، ويا مفهّم سليمان -عليه السلام- فهّمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب».

اللهم احفظ لي أبنائي وأهلي وزوجي، وامنع عنهم الوباء والبلاء، واقض حاجتهم وفك كرباتهم.

اللهم وفق الأبناء والأهل في حياتهم وارزقهم السعادة في كل وقت وحين

اللهم من أراد بأبنائي شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره

اللهم حبب لأبنائي الخير ووفقهم لما فيه رضاك

اللهم يا ربنا بارك لنا في أولادنا ووفقهم إلى طاعتك وارزقني اللهم برهم، اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم يا ربنا من بركات السماوات والأرض إنك أنت السميع العليم مجيب الدعوات، اللهم أنى أسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن واللهم يا ربنا أن تجعلهم من الهداة والمهتدين غير الضالين ولا المضلين، اللهم نطمع في كرمك أن تجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم والذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم اللهم نسألك أن تحصن فروجهم وتحسن خلقهم وتملأ يا ربنا قلوبهم بالنور والحكمة وأهلهم لقبول كل نعمة وأصلحهم وأصلح بهم الأمة الإسلامية أجمعين برحمتك يا كريم، اللهم اجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبهم وشفاء لصدورهم ونورا لأبصارهم، اللهم أفتح عليهم فتوح العارفين وأرزقهم الحكمة والعلم النافع".

- «اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمدٍ - صلّى الله عليه وسلّم-».

- «اللهم علّم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء، اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين».

-«اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزيّن أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجمّلهم بالعافية».

- «اللهم اغفر ذنوبهم، وطهّر قلوبهم، وحصّن فروجهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمةٍ، اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلّق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجّه إليك وأحبك».

-«اللهم ارزقهم حُبّك وحبّ كلّ عملٍ يقرّبهم إلى حُبّك. اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته».

-«اللهم ارزقهم المعلّم الصالح، والصُحبة الطيبة، وارزقهم القناعة والرضا، ونزّه قلوبهم عن التعلّق بمن دُونك، واجعلهم ممّن تحبّهم ويحبّونك».

دعاء أول يوم دراسة بداية العام الدراسي العام الدراسي الجديد 2025

