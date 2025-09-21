«بانزا» يلتزم بتدريبات الزمالك .. وقرار مشاركته في يد «فيريرا»

قال مصدر بنادي الزمالك إن الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق، منتظم في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة بصورة طبيعية منذ عودته إلى القاهرة الأسبوع الماضي، ولم يتخلف عن أي مران.

وشدد المصدر على أن اللاعب تم تطبيق لائحة الفريق عليه بسبب تأخره في العودة من بلاده بعد فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق خلال التوقف الدولي.

وأضاف المصدر أن تواجد شيكو بانزا في المباريات من عدمه هو أمر يخص البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.