تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

كشف مصطفى ضرغام، نائب رئيس قسم الحوادث في موقع القاهرة 24، تفاصيل واقعة تورط رمضان صبحي لاعب بيراميدز، الطالب بالفرقة الثالثة في معهد الفراعنة، في قضية تزوير خلال الامتحانات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه أحمد جلال وإيهاب الكومي عبر قناة «صدى البلد»، أن رمضان صبحي اتفق مع أحد الأشخاص على أداء الامتحان بدلًا منه، قبل أن تتمكن الأجهزة المعنية من ضبط الشخص المنتحل والوسيط الذي ساعد في ترتيب الواقعة.

وأشار إلى أنه خلال التحقيقات، تبين وجود متورطين آخرين، من بينهم مشرف إداري داخل المعهد ساعد في تسهيل دخول البديل لقاعات الامتحان، مع منحه البيانات الرسمية للاعب بيراميدز.

وأوضح أن النيابة وجّهت إلى رمضان صبحي تهمة التزوير في أوراق رسمية، إذ تم القبض عليه على خلفية القضية، قبل أن تُقرر النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية في انتظار استكمال التحقيقات.



