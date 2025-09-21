كأس إنتركونتيننتال.. وصول بعثة فريق بيراميدز إلي السعودية استعداداً لمواجهة أهلي جدة |شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير صورًا من وصول بعثة فريق بيراميدز إلي السعودية استعداداً لمواجهة أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وكانت قد وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة جدة استعدادًا مواجهة الأهلي السعودي في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الفيفا لأبطال القارات.

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفًا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.



ويؤدي الفريق تدريبين في جدة، وسيكون الأول مساء اليوم الأحد بالملعب الفرعي لاستاد الإنماء، على أن يخوض مرانه الأخير مساء غد الاثنين بملعب المباراة.