بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض
اليوم.. «مستأنف طنطا» تنظر محاكمة «أنوسة كوته» في واقعة إصابة عامل السيرك
مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله
رسالة للمواطنين في ندوة بدمياط.. سكك حديد مصر تطلق حملة توعية شاملة لحماية الأرواح والمرافق الحيوية
عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو
تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات
خالد جاد الله: كثرة النجوم صنعت أزمة في الأهلي .. والشحات الأفضل في مركزه |فيديو
«غزة» ترد على الادعاءات الإسرائيلية: مزاعم استهداف فرق الأمم المتحدة «مُغرضة»
طبيعة أسوان تختلف .. تعرّف على حالة الطقس في أول أيام الدراسة 21-9-2025
سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص
«عبدالله السعيد لا يُقارن».. محمد صلاح يكشف أبرز مميزات لاعبي الزمالك قبل مباراة الجونة
الشيباني يرفع العلم السوري في واشنطن .. ورسالة شكر للمبعوث الأمريكي توم باراك
برلمان

الحبس شهرًا وغرامة 20 ألف جنيه .. عقوبة تشغيل عربة طعام مُتنقلة دون ترخيص

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة
معتز الخصوصي

حدّد قانون وحدات الطعام المتنقلة عقوبات لكل من يُخالف شروط ترخيص عربات الطعام المتنقلة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

 

العقوبات

وضع قانون وحدات الطعام المتنقلة عقوبات على كل من يخالف شروط الترخيص:

1- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.

2- وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

حالات وقف نشاط عربات الطعام المتنقلة

حدّد قانون وحدات الطعام المتنقلة الحالات التى يتم فيها وقف نشاط العربات المتنقلة:

1- فى حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل.

2- إذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر.

3- إذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

4- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.

قانون وحدات الطعام المتنقلة وحدات الطعام المتنقلة شروط ترخيص عربات الطعام المتنقلة عربات الطعام المتنقلة عقوبات

