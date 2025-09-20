قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية
انزل اكشف واطمن في حملة 100 يوم صحة
إصابة 19 شخصا في انقلاب اتوبيس بمصر الإسماعيلية
وزير خارجية سوريا يرفع العلم فوق السفارة في واشنطن.. ماذا يعني؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حالات وقف نشاط عربات الطعام المتنقلة طبقا للقانون

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة
معتز الخصوصي

يعتبر قانون وحدات الطعام المتنقلة من القوانين المهمة التي تنظم ضوابط عمل عربات الطعام المنتقلة .

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات وقف نشاط وحدات الطعام المتنقلة.

حالات وقف نشاط عربات الطعام المتنقلة

حدد قانون وحدات الطعام المتنقلة الحالات التى يتم فيها وقف نشاط العربات المتنقلة:

1- فى حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل.

2- إذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر.

3- إذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

4- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.

العقوبات

وضع قانون وحدات الطعام المتنقلة عقوبات على كل من يخالف شروط الترخيص:

1- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.

2- وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وحدات الطعام المتنقلة قانون وحدات الطعام المتنقلة عربات الطعام المنتقلة شروط الترخيص مخالفة شروط الترخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

ترشيحاتنا

أرشيفية

المغرب والصين يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء حوار استراتيجي بين البلدين

حرب مستمرة في أوكرانيا

زيلينسكي: روسيا تشن واحدة من أكبر هجماتها على أوكرانيا

رئيس سوريا أحمد الشرع

أحمد الشرع: سوريا قد توقع قريبا اتفاقا مع إسرائيل بوساطة أمريكية

بالصور

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

كيا
كيا
كيا

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

أبرز لقطات حفل دير جيست 2025| أحمد سعد يدعم فلسطين.. والسقا يشكر أولاده

حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025

شباب الشرقية تنظم معرضا لتسويق وبيع منتجات أندية الفتاة والمرأة

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد