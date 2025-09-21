«عبدالله السعيد لا يُقارن».. محمد صلاح يكشف أبرز مميزات لاعبي الزمالك قبل مباراة الجونة

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن عبد الله السعيد من أفضل اللاعبين في مصر هذا الموسم حتى الآن.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "شهادتي في عبد الله السعيد مجروحة، فهو يريد إنهاء مسيرته الكروية بالزمالك بطريقة رائعة، وقد تألق وهو لاعب كبير داخل الملعب وخارجه، ويملك مميزات غير طبيعية".

وأضاف: "خوان بيزيرا من أكثر اللاعبين تميّزًا في الصفقات، وقدم شهادة اعتماده خلال المباريات الماضية، وغيابه سيؤثر على الفريق في مباراة الجونة".

وأوضح: "عدي الدباغ سيظهر بمستوى أفضل مع توالي المباريات، وهو يقوم بتحركات خطيرة للغاية داخل منطقة الجزاء، ويضغط على المدافعين بطريقة جيدة".