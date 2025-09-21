نادر العشري: خوان بيزيرا عوّض رحيل زيزو وتألق مع الزمالك

تحدّث نادر العشري، لاعب فريق غزل المحلة السابق، عن تألق اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا مع فريق الزمالك في الدوري خلال الفترة الماضية.

وقال نادر العشري في تصريحاته عبر برنامج ستاد المحور: "خوان بيزيرا تألق بقوة مع الزمالك خلال الفترة الماضية، واللاعب عوّض الفريق عن رحيل زيزو".

وأضاف: "الأهلي درس سيراميكا كليوباترا جيدًا، لكن الفريق يعاني من فقدان الثقة بعد البداية غير الجيدة، ومن وجهة نظري، تراجع مستوى محمد علي بن رمضان".

واختتم حديثه قائلًا: "الزمالك يسير بخطى ثابتة في الدوري هذا الموسم، وعليه أن يركّز على المباراة المقبلة قبل مواجهة الأهلي في القمة".