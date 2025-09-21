خالد جاد الله: كثرة النجوم صنعت أزمة في الأهلي .. والشحات الأفضل في مركزه |فيديو

أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي الأسبق، أن تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري المصري يعود أساسًا إلى غياب التركيز داخل أرض الملعب.

وقال جاد الله، خلال لقاء مع إيهاب الكومي وأحمد جلال في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "الأهلي يضم عددًا كبيرًا من النجوم، وهذا في بعض الأوقات يسبب أزمة، لأن كل لاعب يرغب في أن يكون نجم الفريق الأول، وهو ما ينعكس على الأداء الجماعي بالسلب".

وأضاف: "حسين الشحات يمتلك إمكانيات فنية مميزة تجعله يتفوق على الصفقات الجديدة التي انضمت للفريق مؤخرًا، وهو الرقم واحد في مركز الجناح الأيمن داخل الأهلي".

وفي ختام حديثه، وجّه جاد الله انتقادًا للهولندي آرت لانجيلير، المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي، قائلًا: "لانجيلير لا يصلح لتولي هذه المهمة داخل الأهلي".