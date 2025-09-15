خالد جاد الله: توقعت تعثر الأهلي أمام إنبي.. ومشاكل أوضة اللبس وراء النتائج السلبية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
غير مجدية ولا تحقق السلام.. الحكومة السودانية تنتقد العقوبات الأمريكية
فضل صلاة الشروق.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق عليه رزقه
زعماء الدول العربية والاسلامية يبحثون اليوم بالدوحة التطورات الأخيرة بالمنطقة
طقس اليوم | شديد الحرارة .. وشبورة وارتفاع أمواج
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتختطف مدنيا من الرفيد
الولايات المتحدة وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون النووي
درع عربي موحد .. هل يتحقق حلم القوة المشتركة بعد عقود من التعطيل؟
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟
ماذا نقول عند الدعاء للميت؟.. 3 أدعية من سنة النبي
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
علَقَ خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي نتائجه السلبية هذا الموسم وسقط في فخ التعادل أمام إنبي بهدف لمثله على ستاد المقاولون العرب ليرفع رصيده إلى النقطة 6 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري، في سابقة لم تحدث من قبل للمارد الأحمر.

وقال خالد جاد الله في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: توقعت تعثر الأهلي أمام إنبي وعدم تحقيق الفوز نظراً لحالة التراجع في الأداء منذ بداية الموسم ، فجميع اللاعبين كانوا خارج الخدمة ، وهناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الأمر.

وتابع: الأزمات المتواجدة حالياً داخل غرفة ملابس الأهلي ، سبب رئيسي في تراجع نتائج الفريق هذا الموسم ، خاصةً في ظل مطالبة اللاعبين بالحصول على أعلى الرواتب للمساواة بالنجوم الجدد وهي أزمة حقيقية يعيشها الأحمر في الفترة الأخيرة، ولابد من السيطرة عليها من قِبل وليد صلاح الدين مدير الكرة ، كما يجب أن يكون الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس أقوى من اللاعبين.

