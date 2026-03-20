قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهدد بالانفصال عن القارة.. السنغال ترفض تسليم الكأس وتتوعد الكاف
تكبيرات العيد مكتوبة .. وعدد تكبيرات صلاة عيد الفطر 2026.. 4 صيغ لها صحيحة شرعا
فيفا يتمسك بإقامة مونديال 2026 في موعده.. ويعلن موقفه تجاه منتخب إيران
انفجار أنبوبة هيليوم في واجهة مول بدمياط الجديدة.. وحالة ذعر بين الأهالي
موعد صلاة عيد الفطر 2026 .. تكبيرات العيد وكيفية أداء الصلاة وسننها
أول أيام العيد.. "الأرصاد" تُحذر من استمرار عدم الاستقرار وأمطار رعدية تضرب هذه الأماكن
بـ 49.37 جنيه .. سعر أقل دولار في السوق الرسمي اليوم
أزمة مصر في كأس العالم 2026 بسبب طلب إيران.. ماذا سيحدث؟
اليابان ودول أوروبية تعلن استعدادها لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز
تراجع تصنيف السنغال عالميا بعد أزمة سحب لقب أمم إفريقيا
الإمارات تفكك شبكة إرهابية مرتبطة بحزب الله وإيران
إيران تطلق صاروخا انشطاريا نحو إسرائيل.. وتأهب واسع في الشمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 20 مارس 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

نهى هجرس

يبحث العديد من الأشخاص عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج يوميا، لمعرفة ما يحمل كل برج لأصحابه سواء على المستوى العاطفي أو الصحي أو المهني.

نرصد لكم من خلال السطور التالية حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة  20 مارس على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

توقعات برج الحمل اليوم 20 مارس 2026

لا تُحمّل نفسك همومًا وهمية، ستساعدك راحتك الاجتماعية على التخلص من هذه المشاعر، تشعر بالحاجة إلى أخذ نفس عميق، وتهدئة وتيرة حياتك، وسيكون من الصواب أن تُخصّص وقتًا للاسترخاء واستعادة توازنك النفسي.

سيمر يومك على خير ما يرام، ولن تتأثر بالمؤثرات الخارجية، سيحتاج أصدقاؤك إلى دعمك، وستكون حاضراً بالتأكيد من أجلهم. أما رأيك في خياراتهم، فستبقى بعيداً عنهم

توقعات برج الثور اليوم 20 مارس 2026

ستُحسد على طاقتك اليوم، وسيُسهّل إشراقك العلاقات، توخّ الحذر إذا كنت تقوم بعمل بدني، ولا تُرهق نفسك بالعمل

قد تأتي صراحتك بنتائج عكسية؛ لذا كن لبقًا إذا أردت تجنب الصدامات مع الأشخاص الحساسين أو الحسودين، لديك حجج قوية، لكنك تفتقر أحيانًا إلى الدبلوماسية

توقعات برج الجوزاء اليوم 20 مارس 2026

أنت الآن محط أنظار الجميع، وانفتاحك الفكري يؤتي ثماره اليوم، استمر على هذا المنوال بسلاسة، ستكون أكثر عقلانية، كل شيء يسير على ما يرام

تُجيد استخدام الكلمات ببراعه، بأسلوبك الدبلوماسي والمباشر، تُصيب الهدف، ستترك كلماتك انطباعًا قويًا، وتُمكّنك من كسب ودّ الآخرين، وتُعيد الوئام بينك وبين أحبائك، كل شيء إيجابي

توقعات برج السرطان اليوم 20 مارس 2026

تشعر بنوع من الإحباط، خاصةً في ظل بعض الظروف العملية، خذ قسطاً من الراحة، أنت بحاجة لتصفية ذهنك، امنح نفسك استراحة للتنفس في الهواء الطلق، بعيداً عن صخب الحياة وضجيجها.

معنوياتك عالية جدًا، ولن يستطيع أحد اليوم مقاومتها، فالنجاح في متناول يديك، انطلق نحو هدفك، فالأجواء متفائلة، وهناك فرص عديدة لإحداث تغييرات إيجابية في حياتك. 

توقعات برج الأسد اليوم 20 مارس 2026

أنت لطيف مع الجميع، والجو العام للعلاقات يصبح أكثر صحة، كوكب الزهرة المتفتح يُسهّل تواصلك الحميم، حان الوقت لتعميق علاقاتك برفق.

أنت اليوم في حالة بدنية ممتازة وتشعر برغبة عارمة في تحقيق المستحيل مع ذلك، لا تنسَ أن لا شيء يدوم، ومن الحكمة أن تحافظ على طاقتك للمستقبل... عندما يُطلب منك إثبات جدارتك.

توقعات برج العذراء اليوم 20 مارس 2026

ترغب في بناء مشاريع طويلة الأجل، يفتح لك هذا اليوم آفاقاً واسعة ويشير إلى مسارات للتطور، الفترة مواتية للبناء، والتواصل مع الآخرين يسير على ما يرام.

ستتعلم كيف تنفصل عن الواقع في الوقت المناسب لتكرس نفسك لفن أو أحد هواياتك، لقد حان الوقت لتُدلل نفسك وتُطلق العنان لجميع رغباتك، استمتع بهذه الاستراحة المريحة بلا حدود

توقعات برج الميزان اليوم 20 مارس 2026

سيمنعك حسّك السليم وواقعيتك من الانجراف وراء الأفكار العبثية، ستكون في حالة تسمح لك بتكريس نفسك للمهام الجوهرية، ولكن احرص على احترام حدودك، رغم تفاؤلك.

تُعبّر عن فرديتك، وقد تشعر أن الجميع يتدخل في شؤونك، الأمر يتعلق فقط بطباعك؛ لا تسمح لأحد باستغلالك، ولكن حافظ على اتزان ردود أفعالك.

توقعات برج العقرب اليوم 20 مارس 2026

ستجد سهولة في التوصل إلى حل وسط، والالتزام بحزم، وستكون فخوراً بأفعالك، من الإيجابي أن تتوقع عواقب إفراطك وأن تحقق توازناً مناسباً في إنفاقك للطاقة.

سيُمكّنك خيالك من الخروج من المواقف الصعبة، وإيجاد حلول للمشاكل الأخلاقية، وبذلك، ستُسيطر على الموقف وتُنجز ما يلزم بأسرع وقت ممكن، ثم تنتقل إلى شيء أكثر إيجابية

توقعات برج القوس اليوم 20 مارس 2026

رغم شكاوى البعض وتذمرهم، ستجد اليوم أسباباً للرضا، صحتك ممتازة، فاستغلها لتعزيزها، واستعد نشاطك بالتواصل مع الطبيعة.

تتجاوز العقبات بسهولة اليوم، لكنك ستظل بحاجة إلى التغلب عليها بالصب، فليس من المجدي أن ترغب في تجاوز حدودك. إن التحلي بالاعتدال هو مفتاح النجاح

توقعات برج الجدي ليوم الجمعة 20 مارس 2026

ستتاح لك الفرصة لتقييم صدق أصدقائك، صنّفهم وفقًا لمعاييرك الشخصية، أنت لا تشعر بالدافع للاهتمام بنفسك، ولكن الإفراط في أي شيء قد يُهدد صحتك، لذا اعتدالك.

أنت تجيد الإقناع... حان الوقت لاستخدام هذه المهارة، لا تتردد في التحدث عن مشاريعك من حولك، لكن احذر من الأشخاص ذوي النوايا السيئة الذين قد يستغلونك لمصالحهم الشخصية

توقعات برج الدلو ليوم الجمعة 20 مارس 2026

سيكون الجو متوتراً على الصعيد الاجتماعي، ستجدون أرضية مشتركة، وستعملون على تنشيط تفكيركم، الظروف تبرر لكم التزام الهدوء وفصل حياتكم الخاصة بشكل أفضل، فلا مجال للمشاكل.

أنت مليء بالحماس لإنجاز جميع المهام المطلوبة منك؛ إنه وقت ممتاز أيضاً لإطلاق أنشطة جديدة بدافع قوي، يتسم بالجرأة والثقة

توقعات برج الحوت اليوم الجمعة  20 مارس 2026

اعترف بالبديهي، أنت بحاجة إلى وقت لتحسين أحد مشاريعك، التي خططت لها، أنت تطمح إلى مزيد من الهدوء، إلى تغيير وتيرة حياتك... هناك بالفعل تغييرات ممكنة الآن، فكر في الأمر.

لن تندم على وقت فراغك القليل اليوم، جهودك تسير على نحو إيجابي، فاستمر، أنت تنظر إلى جوانب معينة من حياتك بمنظور جديد، أنت تعيد توجيه جهودك نحو المسار الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد