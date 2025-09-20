قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة نزوح نصف مليون فلسطيني من مدينة غزة
هل أرسل الأهلي مندوباً للتعاقد مع السويسري أورس فيشر؟
عمره 2700 عام وترفض تركيا تسليمه لإسرائيل.. قصة «نقش سلوان» الأثري
تشكيل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
خسائر الشحن في السيارات الكهربائية.. الأسباب والحلول
اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي
حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. الإفتاء تجيب بالدليل والطريقة
روسيا تشن هجوما واسع النطاق .. وزيلينسكي يشير لـ "ذخيرة عنقودية"
قانون العمل الجديد.. بند خاص لمواجهة التحرش| اعرف العقوبات
مهيب عبدالهادي: فيريرا يتمسك بالزمالك ويرفض عرضا أوروبيا
جيش الاحتلال يهاجم البنى التحتية بغزة وسط أزمة إنسانية خانقة
4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي
بالصور

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

تقى الجيزاوي

تصدر الفنان احمد مكي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بسبب تداول العديد من الأخبار حول حياته الشخصية التى تفيد بإستمرار زواجه من دكتورة التجميل مي كمال الدين .   

ورغم التزام احمد مكي الصمت وعدم التحدث عن حياته الشخصية،  لكن خرجت مى كمال عن صمتها وأعلنت من خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك انفصالها عنه بشكل رسمي بالرغم حبها الشديد له.

وكتبت مي كمال ، قائلة: “أنا محبتش حد في حياتي غير أحمد مكي ومش هحب بعده .. وبعلن انفصالي للمرة المليون ربنا يوفقه في حياته”.

وأضافت : "أنا وأحمد منفصلين وكل الأخبار المتداولة عن غير ذلك غير صحيحة”.

مى كمال الدين: أحمد مكي كان سبب رئيسي لتحول حياتي

وبعد منشور الطلاق، كتبت مي كمال الدين، منشور آخر، أكدت من خلاله حبها لـ أحمد مكي، وأنها لن تسامح من كان سببا في انفصالهما

وكتبت مي كمال الدين، في منشورها: «حابة أوضح كام نقطة .. أنا دكتورة تجميل مش خبيرة تجميل أنا حصلت علي الدكتوراه بفضل الله وأمي والداعم القوي ليا كان أحمد». 

وتابعت: «معنديش وسواس حسد زي م قريت كده عني أنا كنت أكثر حاجة بحاول أقدمها له اني ادعيله وربنا ألهمني أول مرة لمست الكعبة بحياتي دعيتله لأن هو كان سبب رئيسي لتحول حياتي إلى الأفضل أول عمرة ليا كانت بفضل الله ودعمه القوي ليا وقفته جنبي في تعبي لأكثر من مرة».

مى كمال الدين بعد انفصالها عن احمد مكي: يوعده بالصحبة الصالحة والعوض الجميل والزوجة الصالحة

وأضافت: «أحمد مكي .. مش أي شخص بالنسبالي دا MY SOULMATE وابني.. احمد شكرا انك كنت بحياتي و ان الله جمعنا ببعض يوم من ايام.. انا راضية بقضاء الله وقدره .. ومش هقدر اعاند اراده الله لكن عمري م هسامح من كان سبب في خسارتنا لبعض .. و لا املك غير حسبي الله ونعم الوكيل ... يارب يصرفهم عنه و ينور بصيرته .. انا بتمني له حياه اجمل وربنا يوعده بالصحبة الصالحة والعوض الجميل والزوجة الصالحة لانه يستاهل كل خير

عدد زيجات أحمد مكي

يذكر ان الفنان أحمد مكي تزوج مرة واحدة من والدة ابنه أدهم التي انفصل عنها منذ سنوات دون الحديث أو كشف أي تفاصيل تتعلق بالانفصال أو حياته الشخصية على الإطلاق، حيث اعتاد أحمد مكي، أن يبعد كل ما يخص حياته الشخصية والعاطفية عن أعين الجمهور والإعلام.

مي كمال احمد مكي

