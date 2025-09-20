مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أعلنت خبيرة التجميل مي كمال الدين انفصالها عن زوجها الفنان أحمد مكي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وكتبت مي كمال : أنا محبتش حد في حياتي غير أحمد مكي ومش هحب بعده .. وبعلن انفصالي للمرة المليون ربنا يوفقه في حياته.

و أضافت : أنا وأحمد منفصلين وكل الأخبار المتداولة عن غير ذلك غير صحيحة”.

وكان تزوج الفنان أحمد مكي، مرة واحدة من والدة نجله أدهم التي انفصل عنها منذ سنوات دون الحديث أو كشف أي تفاصيل تتعلق بالانفصال أو حياته الشخصية على الإطلاق، حيث اعتاد أحمد مكي، أن يبعد كل ما يخص حياته الشخصية والعاطفية عن أعين الجمهور والإعلام.

علي الجانب الاخر كانت قد أكدت الفنانة إيناس مكي أن الوسط الفني لا يخلو من الشللية والوساطة، لكنها أوضحت أن هذا الأمر لا يمتد إلى علاقتها بشقيقها الفنان أحمد مكي، مشددة على أنه نجم كبير ولا يفتح باب المجاملة داخل أعماله.

وقالت مكي، خلال لقائها في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2: «أنا عمري ما طلبت من أحمد يرشحني لدور.. هو لو شاف إني مناسبة لشخصية أو إن الدور هيضيف لي، هيكلمني من نفسه أنا واثقة إنه لو شايف ده خطوة لقدام مش هيتردد».



ونفت ما تردد في وقت سابق عن وجود خلافات بينها وبين شقيقها، أو أنها رفعت قضية ضده، قائلة: «الكلام ده مش صحيح.. أحمد أخويا وحبيبي وظهري وراجل البيت، لو احتجت حاجة بكلمه في التليفون بلاقيه جنبي فورًا».



