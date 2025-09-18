خالد الغندور: ثلاثة أسماء على طاولة مجلس المقاولون العرب بعد رحيل مكي

قال الإعلامي خالد الغندور إن مصدر بنادي المقاولون العرب، كشف عن ترشيح ثلاث أسماء لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا للمدرب محمد مكي بعد رحيله عن تدريب الفريق.

وقال مصدر بنادي المقاولون العرب في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، إن إدارة النادي وضعت الثلاثي "طارق مصطفى - تامر مصطفى - طارق العشري"، على رأس المرشحين لقيادة ذئاب الجبل خلفًا لمحمد مكي.

وأكد، هناك تواصل مباشر حدث مع المدرب طارق مصطفى من أجل تولي تدريب المقاولون العرب، ولكن المدرب حتى الآن لم يبدي موافقته ولم يحدث أي اتفاق.

وشدد، هناك تواصل مع طارق العشري وتامر مصطفى من أجل الاستقرار على اسم المدرب الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة.