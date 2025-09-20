قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: القرار المصري في الوكالة الذرية يعكس ريادة القاهرة في حماية الأمن الإقليمي والدولي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

قال النائب نادر يوسف نسيم ، عضو مجلس الشيوخ، إن اعتماد المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية للقرار المصري السنوي بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، وبأغلبية ساحقة بلغت 120 دولة، يمثل انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية ويؤكد الثقة الدولية في مواقف القاهرة المتوازنة.

وأوضح نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم أن القرار يعكس إصرار مصر على مواصلة دورها التاريخي في الدعوة إلى نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، مشيرًا إلى أن اعتماد القرار بهذا الدعم الدولي الواسع يثبت أن رؤية القاهرة تحظى بتأييد عالمي، وأن المجتمع الدولي يتبنى مطالبها بضرورة إخضاع كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشامل دون استثناء.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة على طريق إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وهو ما يعزز فرص تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده من أزمات وصراعات متلاحقة.

وأضاف نادر نسيم. أن القرار يضع الدول غير المنضمة لمعاهدة منع الانتشار النووي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية للالتزام بالمعايير الدولية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن نجاح مصر في تمرير القرار يعكس مكانتها المتنامية داخل النظام الدولي، وقدرتها على بناء تحالفات دبلوماسية واسعة تعزز من دورها كصوت مؤثر في قضايا الأمن العالمي.

واعتبر نائب بني سويف أن هذه الخطوة تبرز أن مصر ليست فقط دولة تبحث عن أمنها القومي، بل عن أمن المنطقة والعالم بأسره.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم تصريحاته، بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل النجاحات الدبلوماسية التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة، ويبرهن على أن القاهرة قادرة على الدفاع عن مصالحها وعن مصالح شعوب المنطقة بفاعلية، كما أنه يرسخ مكانتها كقوة إقليمية رائدة تمتلك رؤية واضحة لإرساء الأمن والاستقرار.

البرلمان اخبار البرلمان النواب مجلس النواب

