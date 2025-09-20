من غرامة 10 آلاف إلى 100 جنيه .. القصة الكاملة في واقعة إزعاج نقيب الفنانين عبر السوشيال ميديا

في تطور لافت لقضية شغلت الوسط الفني والرأي العام، أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حكمها بتخفيف الغرامة الصادرة ضد فتاة اتهمت بـ"إزعاج" الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتصبح 100 جنيه فقط بدلاً من 10 آلاف جنيه، ما أثار تساؤلات واسعة حول خلفيات القضية وظروف تخفيف الحكم بهذا الشكل اللافت.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة، حيث أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكمها بتخفيف الإستئناف المقدم من فتاة لاتهامها بإزعاج الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 100 جنيه، بدلًا من غرامة 10 آلاف جنيه.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد اصدرت حكمًا بتغريم فتاة 10 آلاف جنيه، بعد إدانتها بتهمة إزعاج الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم نقيب الممثلين ببلاغ رسمي ضد الفتاة، يتهمها فيه بإرسال رسائل متكررة تحمل محتوى مزعجًا عبر مواقع التواصل، ما اعتبره استخدامًا غير مشروع لتلك الوسائل بقصد الإزعاج.

وخلال جلسات المحاكمة، قدم دفاع المتهمة، دفوعًا قانونية تطالب ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها، نافيًا القصد الجنائي، إلا أن المحكمة قضت بتغريمها.

وفي واقعة أخرى، تقدم الدكتور أشرف زكي مؤخرًا ببلاغ إلى مباحث الإنترنت ضد شخص مجهول قام بانتحال شخصيتي نجمين معروفين في الوسط الفني، وتواصل مع عدد من الفنانين مدعيًا حاجته إلى مساعدات مالية.

وحسب ما جاء في البلاغ، حاول المحتال استخدام أسماء الفنانين لإقناع ضحاياه وتسهيل عملية الاحتيال، قبل أن تكشف التحريات حقيقته، وتؤكد أنه شخص خارج عن القانون استغل شهرة بعض الفنانين للنصب على الآخرين.

وطالب نقيب المهن التمثيلية باتخاذ إجراءات قانونية مشددة تجاه المتهم، مؤكدًا ضرورة التصدي لتلك الممارسات الإلكترونية التي تهدد خصوصية الفنانين وثقة الجمهور.