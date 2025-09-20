قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب
حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب
أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
تحصين 204 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد تحقيق مصانع القنطرة غرب 25 مليار دولار صادرات بعد اكتمالها
منطقة صناعية كبيرة.. أحمد موسى: مليار دولار استثمارات أجنبية في القنطرة غرب
تطوير القنطرة غرب.. أحمد موسى: الدولة وضعت مخططا لتكون مركزا إقليميا للملابس الجاهزة
اعتذر ولم يناقش الماديات.. تفاصيل عرض أوروبي لـ رحيل مدرب الزمالك
الرئيس السيسي يجدد ترحيبه بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة
منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا لشباب الطائرة بعد الفوز على الكاميرون في النهائي
إعلام عبري: مسيرات في تل أبيب الليلة من أجل وقف الحرب في غزة و عودة المختطفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قرارات حكومية تعزز النمو الاقتصادي وتوفّر فرص العمل للشباب المصري

تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد
محمد الشعراوي

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي استعرضها وزير المالية، تمثل محفزًا رئيسيًا لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، ومعالجة تحديات البطالة من خلال تحفيز الاستثمار والإنتاج.

وأشاد عبد الحميد بالتركيز على زيادة كفاءة منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي، بالإضافة إلى الحوافز الموجهة للملتزمين ضريبيًا، معتبرًا أنها خطوات عملية نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التوقيت السريع لإطلاق هذه الحزمة بعد الأولى يعكس إدراكًا حكوميًا لأهمية الديناميكية في التعامل مع التحديات الاقتصادية، ويؤكد التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء البيروقراطية سيشجع الشركات القائمة على التوسع في استثماراتها، ويجذب رؤوس أموال جديدة، ما سيترجم بشكل مباشر إلى زيادة في الطاقة الإنتاجية لمختلف القطاعات، قائلًا: "هذه الزيادة في الإنتاج، بدورها، ستكون وقودًا للنمو الاقتصادي وتساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار عبد الحميد إلى أن الأثر المباشر لتعزيز بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي يظهر بوضوح في قدرة الاقتصاد على استيعاب الأيدي العاملة، موضحًا أن توسع الشركات وإنشاء مشروعات جديدة يتطلب بالضرورة توظيف عمالة إضافية، ما يساهم بفاعلية في تقليص معدلات البطالة وتوفير فرص عمل كريمة للشباب، لافتًا إلى أن الحوافز الضريبية للملتزمين تعزز من الشفافية والالتزام، ما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، التي تعد محركًا أساسيًا لخلق الوظائف.

وطالب النائب تامر عبد الحميد الحكومة بضرورة التركيز على ربط هذه التسهيلات الضريبية ببرامج تدريب وتأهيل للشباب، لضمان توافق مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل المتغيرة نتيجة للاستثمارات الجديدة، مؤكدًا أهمية توجيه جزء من الاستفادة من هذه التسهيلات نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد العمود الفقري لأي اقتصاد وتلعب دورًا حيويًا في توفير فرص العمل وتقليل البطالة، خصوصًا في المناطق الأقل حظًا في التنمية.

كما أكد النائب تامر عبد الحميد أن الهدف الأسمى من أي إصلاح اقتصادي يجب أن ينعكس على جودة حياة المواطن. لذا، فإن الحزمة الضريبية الثانية، بجانب مساهمتها في النمو، يجب أن تتبعها خطوات لضمان عدالة التوزيع وثمار التنمية، داعيًا إلى إشراك أوسع للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في صياغة ومتابعة تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر في المرحلة القادمة.

تامر عبد الحميد مجلس الشيوخ التسهيلات الضريبية وزير المالية نمو اقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

الأمن الداخلي الأمريكية تحذر "ولايات الملاذ": تعاونوا مع وكالة الهجرة أو واجهوا العواقب

الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال ينقل آلاف الجنود الإضافيين إلى مدينة غزة لتسريع وتيرة التوغل

أرشيفية

عطل أنظمة السفر .. فوضى في مطارات أوروبا بعد هجوم سيبراني واسع

بالصور

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

مخاطر البرتقال الأخضر.. أضرار صحية لتناوله قبل النضج الكامل

أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد