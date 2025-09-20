قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يبحث تحضيرات مؤتمر حل الدولتين مع نظيرة الفرنسي
توتنهام يتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي
مصر للطيران: الرحلات منتظمة ولم نتأثر بالهجمات السيبرانية بمطارات أوروبا
مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين.. وجيب تهدد سائقها بالقتـ ل
هاتريك كين.. بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم برباعية في الدوري الألماني
حقيقة نزوح نصف مليون فلسطيني من مدينة غزة
هل أرسل الأهلي مندوباً للتعاقد مع السويسري أورس فيشر؟
عمره 2700 عام وترفض تركيا تسليمه لإسرائيل.. قصة «نقش سلوان» الأثري
تشكيل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
خسائر الشحن في السيارات الكهربائية.. الأسباب والحلول
اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي
حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. الإفتاء تجيب بالدليل والطريقة
برلمانية: الذكاء الاصطناعي يفتح آفاق جديدة لتطوير المنظومة الصحية

محمد الشعراوي

أكدت النائبة د. سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن توجه الدولة نحو إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في القطاع الصحي يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تحديث المنظومة الطبية في مصر.

وأوضحت في تصريحاتها لـ صدى البلد أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التشخيص الطبي سيمنح الأطباء القدرة على رصد الأمراض بسرعة ودقة أكبر، بما يساهم في رفع نسب نجاح العلاج ويحد من الأخطاء الطبية، مشددة على أن هذه التكنولوجيا لم تعد ترفا وإنما ضرورة لمواكبة التقدم العالمي.

وأضافت أن الاعتماد على تحليل البيانات الضخمة سيمكن وزارة الصحة من التنبؤ المبكر بأنماط انتشار الأمراض والتعامل معها بخطط وقائية أكثر فاعلية، الأمر الذي سينعكس على خفض نسب الإصابة وتقليل الأعباء على المستشفيات.

كما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بناء نموذج صحي متطور يرتكز على التكنولوجيا والابتكار، وهو ما سيُحسن بشكل مباشر جودة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء من حيث سرعة التشخيص أو كفاءة العلاج.

وشددت على أهمية توفير قاعدة بيانات صحية مركزية مؤمنة، مع تدريب الكوادر الطبية على آليات التعامل مع هذه التقنيات الحديثة، مؤكدة أن مصر عازمة على ترسيخ منظومة صحية أكثر حداثة تواكب متطلبات العصر وتضع صحة المواطن على رأس الأولويات.

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

بمشاركة رامي ربيعة.. العين يكتسح خورفكان بثلاثية في الدوري الإماراتي

موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال

تعرف على موقف مصابي الأهلي من مواجهة حرس الحدود والزمالك بالدوري

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة

الجلاش

في عملية نادرة.. شاب يستعيد بصره بعد زراعة سن في عينه

إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

