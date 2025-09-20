برلمانية: الذكاء الاصطناعي يفتح آفاق جديدة لتطوير المنظومة الصحية

أكدت النائبة د. سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن توجه الدولة نحو إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في القطاع الصحي يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تحديث المنظومة الطبية في مصر.

وأوضحت في تصريحاتها لـ صدى البلد أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التشخيص الطبي سيمنح الأطباء القدرة على رصد الأمراض بسرعة ودقة أكبر، بما يساهم في رفع نسب نجاح العلاج ويحد من الأخطاء الطبية، مشددة على أن هذه التكنولوجيا لم تعد ترفا وإنما ضرورة لمواكبة التقدم العالمي.

وأضافت أن الاعتماد على تحليل البيانات الضخمة سيمكن وزارة الصحة من التنبؤ المبكر بأنماط انتشار الأمراض والتعامل معها بخطط وقائية أكثر فاعلية، الأمر الذي سينعكس على خفض نسب الإصابة وتقليل الأعباء على المستشفيات.

كما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بناء نموذج صحي متطور يرتكز على التكنولوجيا والابتكار، وهو ما سيُحسن بشكل مباشر جودة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء من حيث سرعة التشخيص أو كفاءة العلاج.

وشددت على أهمية توفير قاعدة بيانات صحية مركزية مؤمنة، مع تدريب الكوادر الطبية على آليات التعامل مع هذه التقنيات الحديثة، مؤكدة أن مصر عازمة على ترسيخ منظومة صحية أكثر حداثة تواكب متطلبات العصر وتضع صحة المواطن على رأس الأولويات.