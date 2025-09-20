برلماني: التكنولوجيا الطبية شريك أساسي في جودة الخدمة للمواطن

أشاد النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالخطوة الهامة التي قام بها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر هواوي كونكت 2025 بمدينة شنغهاي، ولقائه مع مسئولي شركة هواوي لبحث التعاون في مجال التكنولوجيا الطبية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد أبو العلا في تصريحاته أن توجه الدولة للاستثمار في التقنيات الحديثة يعكس رؤية واضحة نحو بناء نظام صحي أكثر تطورًا وكفاءة، موضحًا أن توظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي وتحليل قواعد البيانات يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، بما يساهم في رصد الأمراض بدقة أكبر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، ليس فقط على مستوى تبادل الخبرات التقنية، بل أيضًا في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية على التعامل مع الأنظمة الرقمية الذكية، بما يعزز من قدراتهم ويرتقي بأداء المنظومة الصحية في مصر.

اختتم الدكتور أيمن أبو العلا تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التوجه ينسجم مع جهود الدولة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن القطاع الصحي يأتي في صدارة هذه الأولويات، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطن وحقوقه الأساسية في الصحة والحياة الكريمة.