مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فلسطين على أبواب اعتراف دولي ورسالة حازمة لتل أبيب
باحث: نتنياهو يسابق الزمن لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
العالم ينتفض.. فرصة لإعادة إحياء الجهود الدولية الرامية لدعم الحقوق الفلسطينية
مصر وسنغافورة.. تعاون اقتصادي متزايد وموقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
كاف يحدد 18 أكتوبر موعدًا للسوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي
مصر تؤكد مجددا رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة
محمد لطفى : أنا بخير وبصحة جيدة.. خاص
برلمان

برلماني: التكنولوجيا الطبية شريك أساسي في جودة الخدمة للمواطن

أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
محمد الشعراوي

أشاد النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالخطوة الهامة التي قام بها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر هواوي كونكت 2025 بمدينة شنغهاي، ولقائه مع مسئولي شركة هواوي لبحث التعاون في مجال التكنولوجيا الطبية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد أبو العلا في تصريحاته أن توجه الدولة للاستثمار في التقنيات الحديثة يعكس رؤية واضحة نحو بناء نظام صحي أكثر تطورًا وكفاءة، موضحًا أن توظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي وتحليل قواعد البيانات يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، بما يساهم في رصد الأمراض بدقة أكبر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، ليس فقط على مستوى تبادل الخبرات التقنية، بل أيضًا في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية على التعامل مع الأنظمة الرقمية الذكية، بما يعزز من قدراتهم ويرتقي بأداء المنظومة الصحية في مصر.

اختتم الدكتور أيمن أبو العلا تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التوجه ينسجم مع جهود الدولة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن القطاع الصحي يأتي في صدارة هذه الأولويات، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطن وحقوقه الأساسية في الصحة والحياة الكريمة.

أيمن أبو العلا لجنة حقوق الإنسان حقوق الإنسان وزير الصحة

