برلمان

حزب مصر العربي الاشتراكي يطلق برنامج قائمة "صوتك لمصر" استعدادًا لانتخابات البرلمان 2025
عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب مصر العربي الاشتراكي ، اليوم، برنامجه الانتخابي الجديد الممثل في قائمة "صوتك لمصر"، تمهيدًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، في خطوة وصفها الحزب بأنها استمرار لانحيازه التاريخي لقضايا العدالة الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجًا.

وقال المستشار إبراهيم الديب، رئيس الحزب، إن البرنامج ليس مجرد خطة انتخابية بل يمثل "عهدًا سياسيًا واجتماعيًا بين الحزب والمواطن المصري"، ويقوم على مبادئ العدل والكرامة والانحياز للوطن والمواطن على حد سواء.

ويشمل البرنامج سبعة محاور رئيسية، جاء في مقدمتها العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وربطه بالتضخم، إعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله المباشر للمستحقين، وتقديم قروض ميسرة للشباب، إلى جانب حماية الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات التحويلية للحد من الواردات، وفرض رقابة صارمة على الأسواق للحد من الاحتكار.

وفي محور التعليم وبناء الإنسان، يتبنى الحزب تطوير المناهج التعليمية لتعزيز الهوية الوطنية والعلوم الحديثة، تحسين أوضاع المعلمين ماديًا ومهنيًا، وضمان مجانية التعليم الأساسي والجامعي لغير القادرين، مع ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل وإنشاء برامج تبادل علمي وثقافي مع الجامعات العربية والأفريقية.

أما في القطاع الصحي فيطرح البرنامج تطبيق نظام تأمين صحي شامل يغطي جميع المواطنين، ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية وزيادة الإنفاق على البنية التحتية الصحية، وتوفير الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة أو مجانًا لغير القادرين، إضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وأطقم التمريض وإنشاء وحدات طبية متخصصة في القرى والمناطق النائية.

ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بـ الفلاح والريف عبر تحديد أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، وتحديث نظم الري ضمن مشروع قومي لتبطين الترع، ودعم التعاونيات الزراعية وإنشاء صندوق لدعم الفلاح لمواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.

وفي محور الشباب والمرأة، يطرح الحزب إطلاق برامج قومية لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لائقة، وتمكينهم سياسيًا من خلال إدماجهم في المجالس المحلية والبرلمان، ودعم المرأة العاملة وضمان حقوقها في الأجر المتساوي وحماية الأمومة، وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية وصنع القرار، فضلًا عن إنشاء صناديق تمويل لمشروعات ريادة الأعمال للشباب والنساء.

كما يتضمن البرنامج تأكيد الحريات والحقوق السياسية عبر ضمان استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وتكريس حرية التعبير في إطار الدستور والقانون، وتشديد التشريعات لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم المجتمع المدني كجزء أصيل من منظومة التنمية الوطنية.

وفي الشأن الخارجي، يركز الحزب على الأمن القومي والسياسة الخارجية بدعم القوات المسلحة والشرطة، ورفض أي محاولات تستهدف تفتيت أو تهجير أبناء الوطن، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والأفريقية، وتبني سياسة خارجية مستقلة تحافظ على السيادة الوطنية والقرار المصري الحر.

وأكد المستشار إبراهيم الديب في ختام كلمته أن الحزب يخوض الانتخابات من أجل أن يكون البرلمان القادم "صوتًا حقيقيًا لمصر كلها"، مضيفًا: "نحن لا نقدم وعودًا انتخابية بل نؤسس لعقد اجتماعي جديد ينحاز لكل مواطن مصري، من العامل والفلاح إلى الشاب والمرأة، ومن صعيد مصر إلى دلتاها، ومن القاهرة إلى كل قرية نائية، من أجل مستقبل أفضل وعدالة اجتماعية حقيقية ودولة قوية شامخة".

