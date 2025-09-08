العربي الاشتراكي: السردية الوطنية انطلاقة جديدة نحو إصلاح اقتصادي شامل

قال المستشار إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل انطلاقة جديدة نحو إصلاح اقتصادي شامل يُلبي تطلعات الشعب المصري ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

السردية الوطنية للتنمية

وأكد الديب أن الوثيقة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل التشاركي بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمع المدني، مشددًا على أن إشراك المواطن في صياغة التوجهات الاقتصادية يعكس جدية الإرادة السياسية في بناء اقتصاد أكثر عدالة وتكافؤًا.

وأوضح أن أهمية السردية تكمن في كونها تضع المواطن في قلب عملية التنمية، من خلال ربط التعليم بسوق العمل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة في توزيع المشروعات على مستوى المحافظات، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا.

دعم التصنيع الوطني

وأضاف رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن الرؤية المطروحة تعتمد على محاور اقتصادية واضحة، منها دعم التصنيع الوطني، وتحفيز الاستثمار، واستقرار السياسات المالية، وهي خطوات طالما دعا إليها الحزب كمدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن.

واختتم الديب تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب سيدعم السردية الوطنية من خلال طرح رؤى تفصيلية ومقترحات عملية مستندة إلى الواقع، انطلاقًا من إيمانه بأن أي إصلاح حقيقي لا بد أن ينبع من احتياجات المواطنين ويخدم أولوياتهم.