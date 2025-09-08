المؤتمر: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خريطة استراتيجية متكاملة تدعم رؤية مصر 2030

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، إن محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل خريطة استراتيجية متكاملة تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، موضحًا أنها تركز على قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والسياحة وغيرها، بما يضمن توحيد الجهود نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأضاف غنيم في بيان له، أن الوثيقة لا تقتصر على الحاضر وإنما تمتد إلى المستقبل، حيث تتبناها الحكومة الحالية والمقبلة، بما يمهد الطريق لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار دعم متواصل لرؤية مصر 2030، وتعتمد على الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن السردية الوطنية ترتبط أيضًا بوثيقة ملكية الدولة ومخرجات الحوار الوطني، كما تفتح المجال أمام القطاع الخاص وتعزز دوره في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم رؤية واضحة لتوسيع الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص العمل.

وأشار غنيم، إلى أنه سيتم تسليم الوثيقة إلى مختلف الأطراف المعنية، سواء الحوار الوطني أو المجتمع المدني أو مجتمع رجال الأعمال، للنقاش والتفاعل، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل متخصصة لكل قطاع اقتصادي، يقودها منسقون من خارج الحكومة لضمان الشفافية والفاعلية، مشددًا على التزام الحكومة بتنفيذ الرؤى والتوصيات الصادرة عنها بما يحقق المصلحة الوطنية.