الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المؤتمر: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خريطة استراتيجية متكاملة تدعم رؤية مصر 2030

الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ
الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، إن محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل خريطة استراتيجية متكاملة تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، موضحًا أنها تركز على قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والسياحة وغيرها، بما يضمن توحيد الجهود نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأضاف غنيم في بيان له، أن الوثيقة لا تقتصر على الحاضر وإنما تمتد إلى المستقبل، حيث تتبناها الحكومة الحالية والمقبلة، بما يمهد الطريق لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار دعم متواصل لرؤية مصر 2030، وتعتمد على الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن السردية الوطنية ترتبط أيضًا بوثيقة ملكية الدولة ومخرجات الحوار الوطني، كما تفتح المجال أمام القطاع الخاص وتعزز دوره في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم رؤية واضحة لتوسيع الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص العمل.

وأشار غنيم، إلى أنه سيتم تسليم الوثيقة إلى مختلف الأطراف المعنية، سواء الحوار الوطني أو المجتمع المدني أو مجتمع رجال الأعمال، للنقاش والتفاعل، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل متخصصة لكل قطاع اقتصادي، يقودها منسقون من خارج الحكومة لضمان الشفافية والفاعلية، مشددًا على التزام الحكومة بتنفيذ الرؤى والتوصيات الصادرة عنها بما يحقق المصلحة الوطنية.

