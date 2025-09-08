أيمن العشري: السردية الوطنية برنامج عمل يمنح القطاع الخاص دوراً قيادياً

شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في فعاليات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

أكد العشري أن السردية تقوم على معادلة الاستقرار الذي يتيح الإصلاح، والإصلاحات التي تعزز الاستقرار، في إطار ديناميكي يحافظ على الثقة ويمهّد لنمو مستدام. وشدد على أن المواطن هو الهدف الأول لسياسات التنفيذ، وأن رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل لائقة هما المعياران الحاكمـان لنجاح أي خطة وطنية.

وأشاد بما طرحه وزير المالية حول بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن هذا التوجه يتسق مع مرتكزات السردية. كما عبّر عن تطلعه لإطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قريباً منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستسهل على التجار والمستثمرين اختصار إجراءات مثل السجلات التجارية، بما يعزز بيئة الاستثمار.

وأوضح العشري أن السردية وثيقة استراتيجية أعدت بتنسيق كامل بين الوزارات، متسقة مع رؤية مصر 2030، وتترجمها إلى محاور تنفيذية واضحة تجعل القطاع الخاص في موقع القيادة. وأضاف أن السردية تعكس تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي بما يعزز قدرتها التنافسية ويفتح آفاقاً جديدة للتصنيع والتصدير.

وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن استعراض الأداء الاقتصادي منذ يوليو 2024 خلال الفعالية ' كشف نمواً متواصلاً في الإنتاج الصناعي بفضل السياسات التحفيزية وحوكمة الاستثمارات العامة، وهو ما أتاح مجالاً أوسع لمشاركة القطاع الخاص. كما ركزت السردية على القطاعات الصناعية الواعدة باعتبارها قاطرة للنمو والتصدير، مع ربطها بالخطة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للدولة.

ولفت العشري إلى أن النسخة النهائية من السردية ستصدر في ديسمبر 2025 بعد حوار مجتمعي موسع يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء، مشيراً إلى أنها تضمنت آليات قياس كمية دقيقة تمنح التنفيذ الشفافية والمصداقية وتربطه بالموازنة متوسطة الأجل اعتباراً من 2026.

واختتم العشري بالتأكيد على أن الغرف التجارية، وفي مقدمتها غرفة القاهرة، ستكون شريكاً فاعلاً في التنفيذ من خلال مبادرات لدعم الصناعة وتعزيز سلاسل القيمة وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل، قائلاً إن السردية الوطنية ليست وثيقة نظرية، بل برنامج عمل وطني متكامل يربط بين الرؤية والسياسات والميزانية والقياس، ويمنح القطاع الخاص دوراً محورياً في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للمواطن المصري.