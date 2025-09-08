قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تغلق المدارس وتوقف حركة القطارات والعبارات جنوبي البلاد.. اعرف السبب
عملية فدائية داخل القدس المحتلة تسقط 16 مصابا إسرائيليا
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أيمن العشري: السردية الوطنية برنامج عمل يمنح القطاع الخاص دوراً قيادياً

أرشيفيه
أرشيفيه

شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في فعاليات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

أكد العشري أن السردية تقوم على معادلة الاستقرار الذي يتيح الإصلاح، والإصلاحات التي تعزز الاستقرار، في إطار ديناميكي يحافظ على الثقة ويمهّد لنمو مستدام. وشدد على أن المواطن هو الهدف الأول لسياسات التنفيذ، وأن رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل لائقة هما المعياران الحاكمـان لنجاح أي خطة وطنية.

وأشاد بما طرحه وزير المالية حول بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن هذا التوجه يتسق مع مرتكزات السردية. كما عبّر عن تطلعه لإطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قريباً منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستسهل على التجار والمستثمرين اختصار إجراءات مثل السجلات التجارية، بما يعزز بيئة الاستثمار.

وأوضح العشري أن السردية وثيقة استراتيجية أعدت بتنسيق كامل بين الوزارات، متسقة مع رؤية مصر 2030، وتترجمها إلى محاور تنفيذية واضحة تجعل القطاع الخاص في موقع القيادة. وأضاف أن السردية تعكس تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي بما يعزز قدرتها التنافسية ويفتح آفاقاً جديدة للتصنيع والتصدير.

وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية  إلى أن استعراض الأداء الاقتصادي منذ يوليو 2024 خلال الفعالية ' كشف نمواً متواصلاً في الإنتاج الصناعي بفضل السياسات التحفيزية وحوكمة الاستثمارات العامة، وهو ما أتاح مجالاً أوسع لمشاركة القطاع الخاص. كما ركزت السردية على القطاعات الصناعية الواعدة باعتبارها قاطرة للنمو والتصدير، مع ربطها بالخطة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للدولة.

ولفت العشري  إلى أن النسخة النهائية من السردية ستصدر في ديسمبر 2025 بعد حوار مجتمعي موسع يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء، مشيراً إلى أنها تضمنت آليات قياس كمية دقيقة تمنح التنفيذ الشفافية والمصداقية وتربطه بالموازنة متوسطة الأجل اعتباراً من 2026.

واختتم العشري بالتأكيد على أن الغرف التجارية، وفي مقدمتها غرفة القاهرة، ستكون شريكاً فاعلاً في التنفيذ من خلال مبادرات لدعم الصناعة وتعزيز سلاسل القيمة وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل، قائلاً إن السردية الوطنية ليست وثيقة نظرية، بل برنامج عمل وطني متكامل يربط بين الرؤية والسياسات والميزانية والقياس، ويمنح القطاع الخاص دوراً محورياً في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للمواطن المصري.

الأعمال والشراكة ديناميكي الإصلاح والإصلاحات غرفة القاهرة التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

ترشيحاتنا

القداس الإلهي

الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية

استخدام الثلاجة

قلل فاتورة الكهرباء واستخدم الثلاجة ومبرد المياه بهذه الطريقة

القس فيلوباتير نصر

«الاستعداد للأبدية» في عظة الأحد على قناة ON للقس فيلوباتير نصر

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد