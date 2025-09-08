قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحكومة: الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو.. نواب: خطوة جادة لمزيد من الاستثمارات.. ولدينا بيئة تشريعية وبنية تحتية مؤهلة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أميرة خلف
  • برلمانية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتمكين القطاع الخاص كشريك في النمو الاقتصادي
  • برلماني: مصر تسعى لزيادة تمكين القطاع الخاص لبناء اقتصاد  تنافسي جاذب للاستثمارات

حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات والداعمة للنمو التشغيل».


وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

في هذا الصدد، أكد عدد من النواب، أهمية تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي للتنمية، موضحين أن هناك خطوات جادة من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الحكومة على تمكين القطاع الخاص ودفعه لمستوى أكثر نموًا مؤشر إيجابى، موضحا أن الدولة تعمل على زيادة تمكين القطاع الخاص، لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.


و أشار" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن زيادة تمكين القطاع الخاص أولوية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لزيادة مشاركته في جهود التنمية، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية الدولة الهادفة لبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات.


وشدد عضو النواب على ضرورة الاستمرار في توفير بيئة آمنة للاستثمار ولرجال الصناعة، واستمرار تطوير المناطق الحرة، لتحقيق طفرة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تنمية بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.


في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والحوازنة بمجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي.


و أشارت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن تمكين القطاع الخاص يأتي من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم حوافز وتسهيلات تدعم قدرته على التوسع والنمو،  إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب ، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشددت عضو النواب على ضرورة الاستمرار في إطلاق حزمة من السياسات والإجراءات التي تشمل تبسيط الإجراءات وتطوير البنية التشريعية، وتوفير حوافز ضريبية وتمويلية لتشجيع الاستثمار، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية وخدمية جديدة تعزز قدرته على التوسع وزيادة الإنتاج.

الحكومة القطاع الخاص الاستثمارات وزيرة التخطيط فرص عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

ترشيحاتنا

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا وi30 لهذا السبب

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا وi30 .. لهذا السبب

بيجو 3008 إم نيسان اكس تريل 2026

تختار إيه .. بيجو 3008 أم نيسان اكس تريل 2026

فولكس فاجن

فولكس فاجن تكشف عن استراتيجيتها للسيارات الكهربائية وتقدم أربع نماذج جديدة في ميونخ

بالصور

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد