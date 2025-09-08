الحكومة: الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو.. نواب: خطوة جادة لمزيد من الاستثمارات.. ولدينا بيئة تشريعية وبنية تحتية مؤهلة

برلمانية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتمكين القطاع الخاص كشريك في النمو الاقتصادي

حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات والداعمة للنمو التشغيل».



وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

في هذا الصدد، أكد عدد من النواب، أهمية تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي للتنمية، موضحين أن هناك خطوات جادة من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الحكومة على تمكين القطاع الخاص ودفعه لمستوى أكثر نموًا مؤشر إيجابى، موضحا أن الدولة تعمل على زيادة تمكين القطاع الخاص، لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.



و أشار" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن زيادة تمكين القطاع الخاص أولوية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لزيادة مشاركته في جهود التنمية، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية الدولة الهادفة لبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات.



وشدد عضو النواب على ضرورة الاستمرار في توفير بيئة آمنة للاستثمار ولرجال الصناعة، واستمرار تطوير المناطق الحرة، لتحقيق طفرة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تنمية بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.



في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والحوازنة بمجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي.



و أشارت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن تمكين القطاع الخاص يأتي من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم حوافز وتسهيلات تدعم قدرته على التوسع والنمو، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب ، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشددت عضو النواب على ضرورة الاستمرار في إطلاق حزمة من السياسات والإجراءات التي تشمل تبسيط الإجراءات وتطوير البنية التشريعية، وتوفير حوافز ضريبية وتمويلية لتشجيع الاستثمار، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية وخدمية جديدة تعزز قدرته على التوسع وزيادة الإنتاج.