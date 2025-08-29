قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى مولده .. كيف كان يتعامل النبي مع الأهل والجيران؟
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
برلمان

مصر العربي الاشتراكي: خفض الفائدة 2% يدعم الاستثمار والإنتاج المحلي

عبد الرحمن سرحان

أشاد إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، مؤكدًا أن القرار يعكس رؤية اقتصادية جادة وشجاعة من الدولة تجاه دعم النشاط الإنتاجي وتحفيز الاستثمار، في ظل مؤشرات واضحة على استقرار الاقتصاد الوطني وتحسن الأداء المالي والنقدي.

وقال "الديب"، إن خفض أسعار الفائدة في هذا التوقيت يعبر عن ثقة القيادة السياسية والمؤسسات الاقتصادية في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الدولة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، واستمرار تدفقات النقد الأجنبي، وتزايد احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة.

أوضح أن هذا القرار يحمل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنه سيساهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء التمويل على القطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ينعكس على خلق فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

وأكد رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن المرحلة الراهنة تتطلب مثل هذه السياسات النقدية المرنة التي تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي معًا، مشددًا على أن خفض الفائدة ليس فقط خطوة اقتصادية بل هو أيضًا إجراء داعم للاستقرار الاجتماعي، من خلال ما يحققه من آثار إيجابية على المواطنين وعلى قطاعات الإسكان والخدمات والسلع المعمرة.

وأشار إلى أن القرار سيسهم كذلك في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل تكلفة خدمة الدين المحلي، وهو ما يتيح للحكومة توجيه المزيد من الموارد نحو مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

واختتم "الديب" تصريحاته بأن مصر تمتلك الآن من المقومات الاقتصادية والمؤسساتية ما يضمن لها تجاوز التحديات وتحقيق نمو شامل ومستدام.

أسعار الفائدة الفائدة البنك المركزي قرار البنك المركزي حزب مصر العربي الاشتراكي

