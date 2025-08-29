قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني
بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية
وفاة وائل عزت رئيس جهاز الرياضة بالنادي الأهلي
وفاة وائل عزت رئيس جهاز السباحة بالأهلي
الخارجية الألمانية: ندعو رعايانا إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية
أفضل صيغ الصلاة على النبي .. تقضي الحوائج وتزيد الرزق
اعتماد 11 معهدًا ابتدائيًا و7 روضات أزهرية في كفر الشيخ.. تفاصيل
اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 90 مليون جنيه
رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات
سوريا.. توغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قرية الصمدانية الشرقية
أول تعليق من وزارة دفاع الاحتلال على القرار البريطاني
أخيرا.. فتح جميع شواطئ الإسكندرية للسباحة باستثناء أبو تلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

البنك المركزي يخفض الفائدة 2%| خبير يكشف تأثير القرار على الاستثمار والاقتصاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في خطوة وُصفت بالجريئة والمدروسة، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، لتصل إلى 22% و23% على التوالي، وهو القرار الثالث من نوعه منذ بداية عام 2025. هذا التحرك يأتي ضمن سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار الأسواق.

شهادات الادخار وتأثير القرار

بموجب القرار، تراجعت العوائد على شهادات الادخار ذات العائد المتغير في بنكي الأهلي ومصر بنسبة 2% لتصل إلى 22.2% بدلًا من 24.25%، في حين ظلت الشهادات ذات العائد الثابت دون تغيير حتى نهاية آجالها. ويعني ذلك أن المدخرين الذين يعتمدون على هذه الشهادات سيشعرون بتأثير مباشر في قيمة العائدات، بينما يستفيد المستثمرون من انخفاض تكاليف التمويل.

مسار متدرج في الخفض

لم يكن هذا القرار الأول من نوعه خلال العام الجاري، إذ سبق أن خفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 3.25% على مرحلتين، الأولى في أبريل بنسبة 2.25%، والثانية في مايو بنسبة 1%. وبهذا يكون إجمالي التخفيضات قد بلغ نحو 5.5% خلال ستة أشهر، مما يعكس نهجًا تدريجيًا يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وتجنب أي آثار سلبية محتملة على الأسواق أو المدخرين.

 

قرار متوقع ومؤشرات إيجابية

أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن خفض الفائدة لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة طبيعية للتراجع الملحوظ في معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية. وأوضح أن التضخم انخفض إلى 13.9% وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يمثل نقطة تحول مهمة مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت معدلات تضخم مرتفعة.

قوة الاحتياطي النقدي وجاذبية الاستثمار

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 49 مليار دولار يعكس متانة المركز المالي للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، فضلًا عن دعمه لاستقرار العملة المحلية. كما لفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تجاوزت حاجز 10 مليارات دولار مؤخرًا، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.

توقعات بتدفقات جديدة وتحويلات قياسية

وتوقع معن الإعلان عن حزم استثمارية جديدة خلال الأسابيع المقبلة، الأمر الذي من شأنه زيادة تدفق النقد الأجنبي وتعزيز معدلات النمو. وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا غير مسبوق تجاوز 66% مقارنة بالعام الماضي، ما يعد دلالة واضحة على ثقتهم المتزايدة في قوة الاقتصاد الوطني واستقراره.

انعكاسات القرار على الاقتصاد المحلي

ويرى الخبير أن خفض الفائدة سيشكل دفعة قوية للاستثمار المحلي، حيث سيحفز القطاع الخاص على التوسع والإنتاج، كما سيخفف الأعباء التمويلية عن كاهل الشركات. ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أعلى، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن المصري.

رسالة طمأنة للأسواق والمواطنين

يمكن القول إن قرار البنك المركزي لم يكن مجرد تحرك نقدي تقني، بل هو رسالة طمأنة واضحة للأسواق وللمواطنين على حد سواء. فهو يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الاستقرار والثقة، وأن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التدفقات الاستثمارية، بما يعزز النمو ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة.

الفائدة مصر السوق الاقتصاد المصري دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

سعر الدولار

سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

ترشيحاتنا

ارشيفية

مراته ماتت رمى بناته واتجوز.. تفاصيل دعوى نفقة من 3 فتيات ضد والدهن

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

أرشيفية

القصة الكاملة في مصرع صغير بسبب عملية اللوز بالطالبية

بالصور

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد