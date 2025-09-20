قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
خسائر الشحن في السيارات الكهربائية.. الأسباب والحلول
اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي
حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. الإفتاء تجيب بالدليل والطريقة
روسيا تشن هجوما واسع النطاق .. وزيلينسكي يشير لـ "ذخيرة عنقودية"
قانون العمل الجديد.. بند خاص لمواجهة التحرش| اعرف العقوبات
مهيب عبدالهادي: فيريرا يتمسك بالزمالك ويرفض عرضا أوروبيا
جيش الاحتلال يهاجم البنى التحتية بغزة وسط أزمة إنسانية خانقة
4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي
تعرف على موعد انتخابات الأهلي المقبلة
شيكو بانزا غاضب من الزمالك .. تعرف على السبب
الأمم المتحدة: لا توجد دولة قادرة وحدها على مواجهة الإرهاب والمناخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: القنطرة غرب أيقونة الصناعة المصرية الجديدة.. وجاذبة للاستثمارات العالمية

هشام حسين
هشام حسين
محمد الشعراوي

ثمّن النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، الإنجازات التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخاصة منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي أصبحت نموذجًا حيًا لرؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جعل الصناعة قاطرة التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد حسين، أن ما تحقق على أرض القنطرة غرب في فترة وجيزة يعكس قدرة الدولة على تحويل الطموحات إلى إنجازات، وتأكيد جديتها في دعم الصناعة الوطنية كركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع.

وأشار النائب إلى أن افتتاح مصانع كبرى باستثمارات أجنبية من الصين وتركيا يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري الذي وفرته الدولة، من خلال بنية تحتية متكاملة، وتشريعات محفزة، وتيسيرات غير مسبوقة للقطاع الخاص. كما أوضح أن هذه الخطوات ستسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة، ودعم استراتيجية الدولة في إحلال الواردات وزيادة تنافسية المنتج المصري.

واختتم الدكتور هشام حسين تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم ليس مجرد مشروعات صناعية، بل هو تجسيد عملي لإرادة سياسية واضحة تجعل من الصناعة رافعة أساسية للتنمية، ومن الاستثمار شريكًا في تحقيق مستقبل أفضل لمصر وأبنائها.

هشام حسين مجلس النواب قناة السويس جذب الاستثمارات النائب هشام حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

ترشيحاتنا

الهجوم الإسرائيلي على قطر

قطر تسلم رسالة إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الاعتداء الإسرائيلي

علم روسيا

روسيا: قرار الأمم المتحدة استفزازي وعقوبات إيران لا علاقة لها بالدبلوماسية

ترامب

أرقام متناقضة بشأن رهائن غزة.. ترامب: 40 قتيلا وأقل من 20 على قيد الحياة

بالصور

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة

الجلاش
الجلاش
الجلاش

في عملية نادرة.. شاب يستعيد بصره بعد زراعة سن في عينه

إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه
إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه
إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه

فيديو

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد