برلماني: القنطرة غرب أيقونة الصناعة المصرية الجديدة.. وجاذبة للاستثمارات العالمية

ثمّن النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، الإنجازات التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخاصة منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي أصبحت نموذجًا حيًا لرؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جعل الصناعة قاطرة التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد حسين، أن ما تحقق على أرض القنطرة غرب في فترة وجيزة يعكس قدرة الدولة على تحويل الطموحات إلى إنجازات، وتأكيد جديتها في دعم الصناعة الوطنية كركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع.

وأشار النائب إلى أن افتتاح مصانع كبرى باستثمارات أجنبية من الصين وتركيا يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري الذي وفرته الدولة، من خلال بنية تحتية متكاملة، وتشريعات محفزة، وتيسيرات غير مسبوقة للقطاع الخاص. كما أوضح أن هذه الخطوات ستسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة، ودعم استراتيجية الدولة في إحلال الواردات وزيادة تنافسية المنتج المصري.

واختتم الدكتور هشام حسين تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم ليس مجرد مشروعات صناعية، بل هو تجسيد عملي لإرادة سياسية واضحة تجعل من الصناعة رافعة أساسية للتنمية، ومن الاستثمار شريكًا في تحقيق مستقبل أفضل لمصر وأبنائها.