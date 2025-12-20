وزير الإسكان يختتم جولته اليوم بتفقد مشروع طريق محور سفنكس بطول 16كم

عقب اجتماعه بمقر جهاز مدينة سفنكس الجديدة اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد، مشروع طريق محور سفنكس بطول 16كم بمدينة سفنكس الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروع والذي يعد محور حيوي وشريان تنموي بالمدينة ويربط بين شبكة طرق ومحاور إقليمية منها: طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي، والطريق الدائري الإقليمي، ومحور الضبعة، حيث رافق الوزير مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتابع المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمحور سفنكس"مرحلة أولى"، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمشروع،حيث يضم المحور الحارات الرئيسية (3 حارات / اتجاه)، والتي تم الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة" أسفلت" بها، بجانب حارات الخدمة بعدد (2 حارة / اتجاه)، والتي تم الانتهاء من إجمالي أطوال 23.5 كم سن طبقة ثانية، بجانب الانتهاء من إجمالي أطوال 19.5 كم طبقة أسفلت رابطة في الاتجاهين.

كما تابع وزير الإسكان مشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس ( مرحلة أولى)، حيث تم الانتهاء من أعمال تمديد الكابلات للمشروع والأعمال المدنية الخاصة بغرف المحولات بإجمالى (7) غرف بقدرة 300 ك. ف .أ للمحول الواحد، وتمديد 27305 م/ط من كابل الجهد المتوسط قطاع 3*240مم جهد 20/12 ك.ف.

وفي هذا الصدد، وجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق بالمحور واللافتات على الطريق، وتحقيق التكامل بين كافة عناصر المشروع، وإنشاء بوابة خاصة بالمدينة.