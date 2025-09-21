تفاصيل مشادة محمد شوقي مع الحكم محمد معروف بعد لقاء زد وبيراميدز .. فيديو

كشف أحمد طاهر، مصور موقع تليجراف مصر، عن وقوع مشادة كلامية حادة بين محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، وحكم المباراة محمود معروف، عقب نهاية مواجهة الفريق أمام بيراميدز في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري.

وقال طاهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين إيهاب الكومي وأحمد جلال في برنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد، إن شوقي هاجم حكم اللقاء لفظيًا فور انتهاء المباراة، مما دفع الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه مدرب زد اعتراضًا على سلوكه.

وأضاف طاهر أن التوتر لم يتوقف عند الملعب، بل امتد إلى غرف خلع الملابس، حيث واصل شوقي حديثه الغاضب مع الحكم، وقال له: "أنا عارف.. وربنا أنا عارف.. خلصتها وارتحت؟ أنا عارف!"

وأشار طاهر إلى أن الحكم محمود معروف كان في حالة انفعال شديدة، وظهرت عليه علامات الغضب وهو يغادر الملعب، مؤكدًا أن الأجواء كانت مشحونة بعد نهاية المباراة.