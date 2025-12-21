قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر جنوب لبنان
بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آخر الأوضاع بالسودان| تصعيد عسكري بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.. والسفير عصام كرار: مستمرون بدعم الجنوب

الفاشر السودانية
الفاشر السودانية
محمود محسن

 القوات السودانية وجدت استقبالًا من نظرائهم في جنوب السودان لضمان استمرارية ضخ البترول، مؤكدًا أن هذه التحركات تسببت في آثار محدودة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي، وأن هناك اتفاقيات ومشاورات لتفادي أي تعطيل مستقبلي.

لمنع تقدم "الدعم السريع".. تصعيد عسكري بين الجيش السوداني والميليشيا في جنوب كردفان

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن إقليمي دارفور وكردفان يشهدان تصعيدا عسكريا متواصلا، إلا أن أعنف المواجهات تتركز حاليا في ولاية جنوب كردفان، حيث تدور معارك شرسة منذ عدة أيام.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن مدينتي الدلنج وكادوغلي تتعرضان لحصار خانق من قبل الحركة الشعبية – جناح عبدالعزيز الحلو، المتحالفة مع قوات الدعم السريع، من جهات متعددة شرقية وغربية، في ظل طبيعة جغرافية جبلية تعقّد عمليات الخروج والإمداد وتزيد من حدة الاستهداف داخل المدن.

وأضاف إبراهيم أن المدينتين تُعدان من أكبر وأهم المراكز الحضرية في جنوب كردفان، وتكتسبان ثقلاً استراتيجياً للحركة الشعبية، ما ينذر بمواجهات أعنف خلال الأيام المقبلة، في ظل انتشار واسع لقوات الحركة والدعم السريع، مشيرا إلى أن القصف المتبادل مستمر، حيث يعتمد الجيش السوداني بشكل متزايد على الطائرات المسيّرة، فيما تواصل قوات الدعم السريع استخدام الأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية.

السفير عصام كرار: السودان مستمر في دعم جنوب السودان وتنفيذ اتفاقية السلام المنشط

قال السفير عصام كرار، سفير السودان لدى جنوب السودان، إن السودان مستمر في دعم جنوب السودان والوقوف معه في تنفيذ اتفاقية السلام المنشط الموقعة عام 2018، والتي ساهمت في تحقيق الاستقرار والأمن داخل جنوب السودان.

وأضاف كرار، خلال لقاء مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السودان يولي اهتمامًا خاصًا للجالية السودانية في جنوب السودان والجالية الجنوب سودانية في السودان، مشيرًا إلى تنسيق لجان مشتركة بين وزارتي الداخلية لدعم وتنظيم أوضاع المواطنين.

وأكد سفير السودان لدى جنوب السودان ، أن جنوب السودان يدعم موقف السودان في الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين قيادات البلدين لضمان التعاون المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم التنمية والاستقرار في المنطقة.

سفير الخرطوم لدى جوبا: الأحداث الأخيرة لن تؤثر على التعاون النفطي بين السودان وجنوب السودان

قال السفير عصام كرار، سفير السودان لدى جنوب السودان، إن الأحداث في حقلي هجليج وبامبو لن تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النفط، مشيرًا إلى استمرار الاجتماعات والتنسيق بين وزارتي النفط في السودان وجنوب السودان.

وأضاف كرار، خلال لقاء مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك زيارات مرتقبة لوفود من وزارة النفط السودانية إلى جنوب السودان لتنسيق العمل المشترك، وتطوير التعاون في قطاع النفط بما يخدم الاقتصادين المحليين.

وأكد سفير السودان لدى دولة جنوب السودان ، أن الزيارات المشتركة شملت مواقع تصدير النفط إلى السوق العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات كانت مبشرة ومفرحة، ووضعت أساسًا لضبط الوضع على الحدود وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.

سفير السودان لدى جوبا: انسحاب القوات من حقلي هجليج وبامبو كان منظمًا لحماية المنشآت البترولية

قال السفير عصام كرار، سفير السودان لدى جنوب السودان، إن الأحداث الأخيرة في منطقتي هجليج وبامبو شهدت انسحابًا منظمًا للقوات المسلحة السودانية إلى داخل الأراضي بجنوب السودان، للحفاظ على المنشآت البترولية الحيوية التي تخدم الاقتصاد في البلدين.

وأكد سفير السودان لدى جنوب السودان، أن الجهود المشتركة تهدف إلى حماية حقلي هجليج وبامبو وضمان استمرار الاقتصاد الوطني لكل من السودان وجنوب السودان دون انقطاع.

أم درمان كردفان دارفو الدعم السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

هجوم اسرائيلي جنوب لبنان

هجومان متتاليان لجيش الاحتلال على قرية بجنوب لبنان خلال 15 دقيقة

تحويل مسار العديد من الرحلات الدولية بسبب سوء الأحوال الجوية في باكستان

تحويل مسار العديد من الرحلات الدولية بسبب سوء الأحوال الجوية في باكستان

الرئيس الفرنسي

سرقة 40 ألف يورو من قصر الإليزيه.. ضبط موظف يبيع قطع فاخرة عبر الإنترنت

بالصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

سمية الالفي

سمية الألفي تودع عالمنا.. قصة مرض نادر وابتعاد عن الشاشة منذ 2010

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد