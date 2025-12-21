آخر الأوضاع بالسودان| تصعيد عسكري بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.. والسفير عصام كرار: مستمرون بدعم الجنوب

القوات السودانية وجدت استقبالًا من نظرائهم في جنوب السودان لضمان استمرارية ضخ البترول، مؤكدًا أن هذه التحركات تسببت في آثار محدودة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي، وأن هناك اتفاقيات ومشاورات لتفادي أي تعطيل مستقبلي.

لمنع تقدم "الدعم السريع".. تصعيد عسكري بين الجيش السوداني والميليشيا في جنوب كردفان

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن إقليمي دارفور وكردفان يشهدان تصعيدا عسكريا متواصلا، إلا أن أعنف المواجهات تتركز حاليا في ولاية جنوب كردفان، حيث تدور معارك شرسة منذ عدة أيام.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن مدينتي الدلنج وكادوغلي تتعرضان لحصار خانق من قبل الحركة الشعبية – جناح عبدالعزيز الحلو، المتحالفة مع قوات الدعم السريع، من جهات متعددة شرقية وغربية، في ظل طبيعة جغرافية جبلية تعقّد عمليات الخروج والإمداد وتزيد من حدة الاستهداف داخل المدن.

وأضاف إبراهيم أن المدينتين تُعدان من أكبر وأهم المراكز الحضرية في جنوب كردفان، وتكتسبان ثقلاً استراتيجياً للحركة الشعبية، ما ينذر بمواجهات أعنف خلال الأيام المقبلة، في ظل انتشار واسع لقوات الحركة والدعم السريع، مشيرا إلى أن القصف المتبادل مستمر، حيث يعتمد الجيش السوداني بشكل متزايد على الطائرات المسيّرة، فيما تواصل قوات الدعم السريع استخدام الأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية.

السفير عصام كرار: السودان مستمر في دعم جنوب السودان وتنفيذ اتفاقية السلام المنشط

قال السفير عصام كرار، سفير السودان لدى جنوب السودان، إن السودان مستمر في دعم جنوب السودان والوقوف معه في تنفيذ اتفاقية السلام المنشط الموقعة عام 2018، والتي ساهمت في تحقيق الاستقرار والأمن داخل جنوب السودان.

وأضاف كرار، خلال لقاء مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السودان يولي اهتمامًا خاصًا للجالية السودانية في جنوب السودان والجالية الجنوب سودانية في السودان، مشيرًا إلى تنسيق لجان مشتركة بين وزارتي الداخلية لدعم وتنظيم أوضاع المواطنين.

وأكد سفير السودان لدى جنوب السودان ، أن جنوب السودان يدعم موقف السودان في الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين قيادات البلدين لضمان التعاون المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم التنمية والاستقرار في المنطقة.

سفير الخرطوم لدى جوبا: الأحداث الأخيرة لن تؤثر على التعاون النفطي بين السودان وجنوب السودان

قال السفير عصام كرار، سفير السودان لدى جنوب السودان، إن الأحداث في حقلي هجليج وبامبو لن تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النفط، مشيرًا إلى استمرار الاجتماعات والتنسيق بين وزارتي النفط في السودان وجنوب السودان.

وأضاف كرار، خلال لقاء مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك زيارات مرتقبة لوفود من وزارة النفط السودانية إلى جنوب السودان لتنسيق العمل المشترك، وتطوير التعاون في قطاع النفط بما يخدم الاقتصادين المحليين.

وأكد سفير السودان لدى دولة جنوب السودان ، أن الزيارات المشتركة شملت مواقع تصدير النفط إلى السوق العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات كانت مبشرة ومفرحة، ووضعت أساسًا لضبط الوضع على الحدود وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.

سفير السودان لدى جوبا: انسحاب القوات من حقلي هجليج وبامبو كان منظمًا لحماية المنشآت البترولية

قال السفير عصام كرار، سفير السودان لدى جنوب السودان، إن الأحداث الأخيرة في منطقتي هجليج وبامبو شهدت انسحابًا منظمًا للقوات المسلحة السودانية إلى داخل الأراضي بجنوب السودان، للحفاظ على المنشآت البترولية الحيوية التي تخدم الاقتصاد في البلدين.

وأكد سفير السودان لدى جنوب السودان، أن الجهود المشتركة تهدف إلى حماية حقلي هجليج وبامبو وضمان استمرار الاقتصاد الوطني لكل من السودان وجنوب السودان دون انقطاع.