سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة حال عدم الالتزام بمواعيد تنفيذ مشروعات العلمين الجديدة

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، اليوم المهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، وذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات الجارية بمدينة العلمين الجديدة.

ورافق مساعد نائب رئيس الهيئة خلال الجولة كل من المهندس محمود فوزي بالإدارة المركزية للإنشاءات بالهيئة، والمهندس عصام الشيخ والمهندس محمد عبد الناصر نواب رئيس الجهاز، والمهندس مصطفى محمود معاون رئيس الجهاز، والمهندس محمد نبيل مدير تنفيذ كمبوند مزارين، إلى جانب استشاري المشروع ومديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

أوضح رئيس الجهاز أن مساعد نائب رئيس الهيئة استهل جولته بتفقد الكمبوند السكني مزارين بمناطق AP13 وAP16 وAP17، حيث وجّه بسرعة استكمال أعمال الزجاج والدهانات بالواجهات الخارجية، والانتهاء من أعمال اللاندسكيب والهارد سكيب ومداخل العمارات، مع التأكيد على إزالة المخلفات وتسوية نواتج الحفر والتعامل معها أولًا بأول، كما شدد على سرعة الانتهاء من تركيب Top Rail، وتكثيف العمالة والمعدات بالموقع، مع سرعة استكمال التوريدات والتركيبات الناقصة، وإعداد خطة توريدات واضحة تضمن انتظام سير العمل.

الانتهاء من تقفيل الممرات الجانبية للعمارات

ووجّه كذلك بسرعة الانتهاء من تقفيل الممرات الجانبية للعمارات، والأرصفة والبلدورات، واستكمال الربط بين غرف التفتيش، والانتهاء من أعمال غرف التفتيش وتركيب الأغطية، إلى جانب استكمال أعمال الزجاج، وأعمال السوكريت وتركيبه، وتركيب الهاندريلات بمداخل العمارات، والانتهاء من أعمال اللوفرات والطبانات، وتركيب حوامل أجهزة التكييف.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بمناطق مزارين تتراوح ما بين 75% إلى 80%، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على معدلات التنفيذ المتسارعة للانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأضاف رئيس الجهاز ان مساعد نائب رئيس الهيئة تفقد مشروع الحي اللاتيني، حيث شدد على زيادة معدلات التنفيذ، والالتزام الكامل بالبرنامج الزمني، وتكثيف العمالة والمعدات، والعمل على مدار 24 ساعة، كما وجه بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة في حال عدم الالتزام.

كما وجّه بسرعة الانتهاء من أعمال تسوية الموقع، وإزالة المخلفات والتشوينات، واستكمال تركيب الهاندريلات، ومداخل الجراجات، وممرات البلازا، وأعمال اللاندسكيب والهارد سكيب، مع تحسين المظهر الجمالي العام للمشروع، مؤكدًا أن أولوية المرحلة الحالية هي سرعة الانتهاء من الأعمال وتسليم الوحدات للعملاء.

وفي ختام الجولة، أكد رئيس الجهاز أن المتابعة تأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإلتزام بالجداول الزمنية وتسليم المشروعات للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.