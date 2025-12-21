قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
كوريا الشمالية تؤكد ضرورة كبح طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة حال عدم الالتزام بمواعيد تنفيذ مشروعات العلمين الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، اليوم المهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، وذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات الجارية بمدينة العلمين الجديدة.

ورافق مساعد نائب رئيس الهيئة خلال الجولة كل من المهندس محمود فوزي بالإدارة المركزية للإنشاءات بالهيئة، والمهندس عصام الشيخ والمهندس محمد عبد الناصر نواب رئيس الجهاز، والمهندس مصطفى محمود معاون رئيس الجهاز، والمهندس محمد نبيل مدير تنفيذ كمبوند مزارين، إلى جانب استشاري المشروع ومديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

أوضح رئيس الجهاز أن مساعد نائب رئيس الهيئة استهل جولته بتفقد الكمبوند السكني مزارين بمناطق AP13 وAP16 وAP17، حيث وجّه بسرعة استكمال أعمال الزجاج والدهانات بالواجهات الخارجية، والانتهاء من أعمال اللاندسكيب والهارد سكيب ومداخل العمارات، مع التأكيد على إزالة المخلفات وتسوية نواتج الحفر والتعامل معها أولًا بأول، كما شدد على سرعة الانتهاء من تركيب Top Rail، وتكثيف العمالة والمعدات بالموقع، مع سرعة استكمال التوريدات والتركيبات الناقصة، وإعداد خطة توريدات واضحة تضمن انتظام سير العمل.

الانتهاء من تقفيل الممرات الجانبية  للعمارات

ووجّه كذلك بسرعة الانتهاء من تقفيل الممرات الجانبية للعمارات، والأرصفة والبلدورات، واستكمال الربط بين غرف التفتيش، والانتهاء من أعمال غرف التفتيش وتركيب الأغطية، إلى جانب استكمال أعمال الزجاج، وأعمال السوكريت وتركيبه، وتركيب الهاندريلات بمداخل العمارات، والانتهاء من أعمال اللوفرات والطبانات، وتركيب حوامل أجهزة التكييف.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بمناطق مزارين تتراوح ما بين 75% إلى 80%، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على معدلات التنفيذ المتسارعة للانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأضاف رئيس الجهاز ان مساعد نائب رئيس الهيئة تفقد مشروع الحي اللاتيني، حيث شدد على زيادة معدلات التنفيذ، والالتزام الكامل بالبرنامج الزمني، وتكثيف العمالة والمعدات، والعمل على مدار 24 ساعة، كما وجه بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة في حال عدم الالتزام.

كما وجّه بسرعة الانتهاء من أعمال تسوية الموقع، وإزالة المخلفات والتشوينات، واستكمال تركيب الهاندريلات، ومداخل الجراجات، وممرات البلازا، وأعمال اللاندسكيب والهارد سكيب، مع تحسين المظهر الجمالي العام للمشروع، مؤكدًا أن أولوية المرحلة الحالية هي سرعة الانتهاء من الأعمال وتسليم الوحدات للعملاء.

وفي ختام الجولة، أكد رئيس الجهاز أن المتابعة تأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإلتزام بالجداول الزمنية وتسليم المشروعات للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

العلمين الجديدة القرى السياحية قطاع التنمية والإنشاءات اللاندسكيب أعمال الزجاج تسليم الوحدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

منتخب المغرب

افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

دعاء اليوم الاول من رجب

دعاء اليوم الأول من رجب .. لو خفت من مرض أو فقر ردّده واطمئن

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

كأس الأمم الإفريقية

كأس أمم إفريقيا 2025 .. كل ما تريد معرفته عن البطولة

ترشيحاتنا

النائب أحمد الحمامصي

الحمامصي يوافق على تعديلات قانون الكهرباء.. ويطالب الحكومة بخطة واضحة لمكافحة سرقة التيار

أحمد محسن قاسم

أمين تنظيم حزب الجيل: كلمة الرئيس في منتدى «روسيا–أفريقيا» ترسخ رؤية مصر للتنمية الشاملة بالقارة

مجلس الشيوخ

برلماني يطالب بنظرة موضوعية لقيمة إيجارات أراضي الأوقاف

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد