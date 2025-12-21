رئيس مدينة العاشر يشارك فيش أعمال تطوير وتنظيم ساحات التحفظ على المركبات

قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بتفقد موقع مقابر السيارات (ساحات إيداع المركبات المتحفظ عليها)، التابعة لإدارة المرور وأقسام أول وثانٍ وثالث العاشر من رمضان، وذلك لبدء تنفيذ الأعمال المطلوبة على أرض الواقع.

يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى رفع كفاءة منظومة التحفظ على المركبات، من خلال تنظيم ساحات التحفظ، وتجنيب المركبات الصادر بشأنها قرارات بيع عن باقي المركبات المتحفظ عليها، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية، ويمنع أي تداخل أو استغلال غير مشروع.

دعم الموقع بالمعدات

كما شملت الأعمال تنظيم أماكن التحفظ وفق تبعية كل مركبة للقسم المختص، مع تركيب لافتات إرشادية واضحة تُبيّن الموقف القانوني لكل مركبة، سواء كانت صادرة لها قرارات بيع أو لا تزال قيد التحفظ، بما يحول دون أي تعامل غير قانوني، ويعزز من منظومة الحوكمة والانضباط المؤسسي داخل ساحات التحفظ.

ووجّه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى بدعم الموقع بالمعدات والآليات الثقيلة اللازمة لتسوية وترتيب ساحات التحفظ، بما يسهم في إحكام السيطرة على المركبات المحفوظة، وتسهيل الحركة داخل الموقع، والحفاظ على الأصول المتحفظ عليها.