حملات نظافة مكثفة بمدينة العاشر لتحسين المشهد الحضاري بالمناطق السكنية

في إطار جهود جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لرفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة داخل الأحياء السكنية، وبتوجيهات مباشرة من المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز والمشرف على جهاز حدائق العاشر، كثّفت إدارة النظافة والتجميل حملاتها الميدانية بعدد من مناطق المدينة، بهدف تعزيز مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمشهد الحضاري.

وشملت الأعمال المنفذة تنفيذ حملات موسعة داخل الحي السابع (الياسمين) والحي الثامن (الورود)، حيث تضمنت أعمال الكنس الآلي واليدوي، والتجريد، ورفع تراكمات ومخلفات الردش من الطرق الرئيسية والداخلية والمجاورات السكنية. كما تم تنفيذ أعمال رش وتعقيم لصناديق القمامة ضمن خطة الإدارة للحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

تعزيز البيئة الحضرية

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة عمل تستهدف رفع كفاءة خدمات النظافة والتجميل بكافة أحياء المدينة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو تعزيز البيئة الحضرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف رئيس الجهاز، أن الأعمال الميدانية ستستمر بوتيرة مكثفة خلال الفترة المقبلة، بما يشمل رفع الإشغالات وتحسين المشهد الجمالي لمختلف المحاور والميادين، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على توفير بيئة حضرية تليق بمدينة العاشر من رمضان كواحدة من أكبر المدن الجديدة وأكثرها جذبًا للتنمية.



