محامي ضحايا سيدز الدولية: مخازن وغرف تحت الأرض استخدمت للاعتداء على الأطفال

كشف عبد العزيز عز الدين، محامي ضحايا مدرسة "سيدز الدولية"، أن هناك أماكن متعددة داخل المدرسة استُخدمت لارتكاب الاعتداءات ضد الأطفال، منها غرف تحت الأرض ومخازن مخصصة للسائقين، وهي "مرعبة لأي شخص بالغ".

وأوضح عبد العزيز عز الدين، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المعاينة التي قامت بها النيابة لم تحضرها الإدارة، بل حضر فقط أولياء الأمور، وأن المشهد يدل على تنظيم شديد في تنفيذ الجريمة.

وأضاف عبد العزيز عز الدين، أن الاعتداء لم يكن يحدث على طفل واحد بل كان مزدوجًا، حيث تعرض بعض الأطفال والضحايا في الوقت نفسه للاعتداء، ما يؤكد الطبيعة المنظمة للجريمة، وأشار إلى أن البداية كانت باستدراج الضحايا من مرحلة "كي جي تو" وواحد في الصف الأول الابتدائي.