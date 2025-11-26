أول مواسم «دولة التلاوة».. لجنة تحكيم مُتخصصة وتكريم الفائزين في الليلة الأولى من رمضان |فيديو

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الموسم الأول من برنامج «دولة التلاوة» انطلق منذ أربعة أشهر على مستوى المحافظات، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال شهر رمضان المبارك، مع إقامة حفل لتكريم أوائل المتسابقين في الليلة الأولى من الشهر الفضيل.



وشدّد "رسلان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، على أنه لن يُسمح بانضمام أي متسابق جديد في الوقت الحالي حفاظًا على العدالة بين المتنافسين.



وأوضح أن لجنة التحكيم تتكون من ثلاثة متخصصين يمتلكون سلطة التقييم ووضع الدرجات، بينما يشارك ضيوف شرف من كبار القامات داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أن البرنامج نجح في جمع الأسرة المصرية حول منصة واحدة، وأعاد إحياء النقاش حول المقامات الصوتية والذائقة الفنية، حتى بات الجمهور قادرًا على التمييز بين مستويات الأداء، مؤكدًا أن المجتمع المصري ما زال حيًا ومحبًا للفن الراقي وتلاوة القرآن الكريم.



