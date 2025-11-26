الأوقاف: برنامج دولة التلاوة مشروع مصري خالص يكشف المواهب ويحصد صدارة الترند

قال أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن برنامج دولة التلاوة أخذ جهد كبير، وحرصنا أن يكون البرنامج مصريا بالكامل في كل تفاصيله، متابعا: مصر لديها أصوات متفردة ليس لها نظير في العالم.



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الأوقاف تسعى وتعمل على كشف المواهب المتميزة في مجال تلاوة القرآن الكريم، متابعا: البرنامج يقدم محتوى يليق بمكانة نصر وثقافتها وقوتها الناعمة.

واسترسل: البرنامج يتصدر الترند في الدول العربية والعالمية مع مرور 4 حلقات فقط على بدايته، متابعا: البرنامج بدأ بـ 14 ألف متسابق، ووصل إلى 300 متسابق فقط.



وأوضح أن الإعلان عن الفائزين في البرنامج سيكون في شهر رمضان المبارك، وسيتم تكريم الأوائل في الليلة الأولى من رمضان.



