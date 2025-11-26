قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبكي: التوعية الصحية أصبحت ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة للمواطن
تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والجيش الملكي
برلمانية: تطوير قطاع التمور خطوة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات
اتفاق تاريخي يعيد رسم خريطة شرق المتوسط.. لبنان يوقع ترسيم الحدود البحرية مع قبرص
وزير الصناعة الجزائري: منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري يجسد بعمق الإرادة المشتركة لقيادة البلدين
كوثر محمود: التمريض شريك أصيل في تحقيق إنجازات الرعاية الصحية
حفنة قرارات مهمة لوزراء الإعلام العرب.. فضخ خروقات الاحتلال للهدنة أبرزها
ياسر إدريس يعلن اختيار النني سفيرا للجنة الأولمبيةويهديه القلادة الذهبية
خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد.. وبهذا الأسلوب تحمي نفسك
جدل في إسرائيل بعد تغيب رئيس الأركان عن جلسة أمنية بطلب من نتنياهو
العسكريون يحكمون قبضتهم على غينيا بيساو بعد اعتقال الرئيس وسط فوضى انتخابية متصاعدة
رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم
فن وثقافة

شريف منير عن دولة التلاوة: برنامج عظيم ومليان طاقة إيجابية وروحانيات

شريف منير
شريف منير
علا محمد

أشاد الفنان شريف منير ببرنامج "دولة التلاوة "الخاص بمسابقة تلاوة القرآن الكريم.

وشارك شريف منير مقطع فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام وقال من خلاله: “برنامج عظيم ايه الجمال ده ومليان طاقة إيجابية وروحانيات، أنا متابعه جدا ومتفاعل معاه.. إيه المواهب دي وكل صوت أحلى من التاني والحقيقة يشرفوا ".


أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن برنامج "دولة التلاوة" يعيش حالة استثنائية من الإقبال الجماهيري غير المسبوق، بعد أن لامس عدد مشاهداته على مختلف المنصات الإلكترونية حاجز الـ200 مليون مشاهدة، قائلاً: "حتى مساء أمس تجاوزنا 165 مليون مشاهدة، ونحن فعلاً على أعتاب الـ200 مليون".

وأوضح متحدث الأوقاف، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن هذا الارتفاع الهائل في نسب المشاهدة يعكس الذائقة الجمالية الأصيلة لدى المجتمع المصري والعربي، مشيراً إلى أن نجاح البرنامج لم يكن مفاجئًا لأن المصريين هم صُنّاع الجمال عبر التاريخ.

وأضاف متحدث الأوقاف "نحن من صنع الهرم والمعابد وشققنا فروع النيل.. نحن شعب يعشق الجمال ويصدره لكل من حوله".

الفنان شريف منير شريف منير برنامج دولة التلاوة مسابقة تلاوة القرآن الكريم الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف

