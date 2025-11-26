شريف منير عن دولة التلاوة: برنامج عظيم ومليان طاقة إيجابية وروحانيات

أشاد الفنان شريف منير ببرنامج "دولة التلاوة "الخاص بمسابقة تلاوة القرآن الكريم.

وشارك شريف منير مقطع فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام وقال من خلاله: “برنامج عظيم ايه الجمال ده ومليان طاقة إيجابية وروحانيات، أنا متابعه جدا ومتفاعل معاه.. إيه المواهب دي وكل صوت أحلى من التاني والحقيقة يشرفوا ".



أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن برنامج "دولة التلاوة" يعيش حالة استثنائية من الإقبال الجماهيري غير المسبوق، بعد أن لامس عدد مشاهداته على مختلف المنصات الإلكترونية حاجز الـ200 مليون مشاهدة، قائلاً: "حتى مساء أمس تجاوزنا 165 مليون مشاهدة، ونحن فعلاً على أعتاب الـ200 مليون".

وأوضح متحدث الأوقاف، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن هذا الارتفاع الهائل في نسب المشاهدة يعكس الذائقة الجمالية الأصيلة لدى المجتمع المصري والعربي، مشيراً إلى أن نجاح البرنامج لم يكن مفاجئًا لأن المصريين هم صُنّاع الجمال عبر التاريخ.

وأضاف متحدث الأوقاف "نحن من صنع الهرم والمعابد وشققنا فروع النيل.. نحن شعب يعشق الجمال ويصدره لكل من حوله".