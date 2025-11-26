أمين الإفتاء: التغافل عن أخطاء الزوج منهج ذكي تلجأ له النساء الحكيمات

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة حول جواز التغافل عن تصرفات الزوج التي لا ترضي الله، رغبةً في استقرار البيت وحماية الأبناء من الطلاق، مؤكدًا أن التغافل منهج ذكي تلجأ إليه الزوجات الحكيمات حفاظًا على الأسرة.

هل يجوز للزوجة التغافل عن أخطاء الزوج حفاظًا على البيت؟

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هناك فرقًا كبيرًا بين “الغفلة” و“التغافل”، فالغفلة تعني عدم الوعي بما يحدث والتساهل في الأمور، بينما التغافل يعني أن الإنسان مدرك تمامًا لما يجري، لكنه يختار عدم إثارته أو التصعيد بشأنه، أملاً في تحسن الوضع أو تفادي المشكلات.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا الأسلوب قد يكون ناجحًا في بعض المواقف التي يمكن احتواؤها، خصوصًا عندما يكون الهدف حماية البيت من الانهيار.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن التغافل لا يكون في كل شيء، بل في الأمور التي يمكن تجاوزها دون ضرر، مع ضرورة الجمع بين التغافل والنصيحة الرقيقة في وقت مناسب، والدعاء بالهداية والصلاح، والصبر حتى تتبدل الأحوال إلى الأفضل.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا النهج يساعد الزوجة في الوصول إلى الاستقرار الذي ترغب فيه ويحفظ كيان الأسرة.