ديني

كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟.. أمين الإفتاء يوضح

كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام
كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام
أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن سؤال حول كيفية أداء التشهد للمأموم الذي يلتحق بالصلاة في الركعة الثانية، وهل يقول التشهد مع الإمام رغم أنها بالنسبة له الركعة الأولى، مؤكدًا أن المأموم يجب عليه متابعة الإمام في جميع أحوال الصلاة.

كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أنه إذا دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية، فإن هذه الركعة تُعد الأولى بالنسبة له، فيقرأ فيها الفاتحة وسورة قصيرة في الصلوات السرية، أما في الصلوات الجهرية فيقتصر على قراءة الفاتحة فقط، وإذا جلس الإمام للتشهد الأول، فعلى المأموم أن يجلس معه متابعةً له، وله أن يقول التشهد كاملًا أو نصفه دون حرج.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المأموم بعد قيام الإمام للركعة الثالثة والرابعة سيعتبرهما الركعة الثانية والثالثة له، ويجلس مع الإمام في التشهد الأخير كالمعتاد، ويجوز له أن يقرأ نص التشهد أو كامل التشهد، وبعد سلام الإمام، يقوم المأموم ليأتي بركعته الأخيرة، يقرأ فيها الفاتحة فقط، ثم يجلس للتشهد ويسلم.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الجلوس مع الإمام في التشهد، لو لم يكن محله بالنسبة للمأموم—لا يبطل الصلاة، لأنه مبني على متابعته للإمام، وهو واجب شرعي، مشددًا على أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة تمامًا ولا تحتاج إلى سجود سهو أو إعادة.

أدعية بعد الصلاة

  • استغفر الله العظيم ثلاث مرات .
  • اللهم أنت السلام ومنّك السلام تبارّكت وتعالّيت يا ذا الجلال والإكرام.
  • «سبحان الله» تقال ثلاثة وثلاثين مرة .
  • «الله أكبر» ثلاث وثلاثين مرة.
  • لا اله الا الله وحدّه لا شريك له، و له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
  • قراءة آية الكرسي ، وسورة الاخلاص وسورتب الفلق والناس.
  • يفضل أن تقرأ المعوذتين وسورة الاخلاص بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب 3 مرات لكل سورة.
  • تقول ما قبل التسبيح والدعاء: «لاحولَ ولا قوةَ إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ، له النعمّة وله الفضّل وله الثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له الدّين ولو كرّه الكافرون».
  • اللهم لا مانع لِما أعطيت ولا معطي لِما منّعت ولا ينفّع ذا الجدّ منك الجدّ.
